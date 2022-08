„Nur“ sechs Wochen Wartezeit

Die Zahl der Kirchenaustritte hat in diesem Jahr rasant zugenommen. Beim Amtsgericht in Steinfurt kann eine entsprechende Erklärung persönlich abgegeben werden.

In den ersten sechs Monaten dieses Jahres hat das Amtsgericht Steinfurt bereits genau so viele Kirchenaustritte wie im kompletten vergangenen Jahr gezählt. „Die Tendenz ist weiter steigend“, berichtet Sabine Ottersbach von der Geschäftsstelle des Amtsgerichtes. Der Austritt aus der evangelischen oder katholischen Kirche ist im sogenannten Kirchenaustrittsgesetz geregelt und kann nur durch persönliche Erklärung bei dem Amtsgericht, in dessen Bezirk der Erklärende seinen ersten Wohnsitz hat, erklärt werden. Das Amtsgericht Steinfurt ist nur für Bürgerinnen und Bürger der Gemeinden Altenberge, Greven, Horstmar, Laer, Metelen, Nordwalde, Ochtrup, Steinfurt und Wettringen zuständig. Für Emsdetten und Neuenkirchen ist es das Amtsgericht in Rheine.