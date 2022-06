Offen für alle Lebensformen

Im Eingangsbereich der Geschäftsstelle des Caritasverbandes am Kirchplatz in Borghorst hängt nun ein ganz besonderes Kunstwerk.

Mitarbeitende des Caritasverbandes Steinfurt haben ein großes „Vielfalts-Mosaik“ erstellt und im Eingangsbereich der Geschäftsstelle des Caritasverbandes am Kirchplatz in Steinfurt-Borghorst angebracht.

Die Initiatorin des Projekts, Barbara Roters, hatte mit insgesamt 60 Mitarbeitenden der Geschäftsstelle und der Beratungsdienste diese Arbeit erstellt, das die so genannte Progress-Pride-Flagge zeigt. Die Übergabe und Anbringung hat unter Beteiligung der Geschäftsführer des Caritasverbandes Steinfurt stattgefunden, die das Projekt begrüßt haben. Geschäftsführer Burkhard Baumann erklärte, dass „Vielfalt feiern“ bereits das Motto zum 50-jährigen Bestehen des Caritasverbandes Steinfurt im Jahr 2016 gewesen sei. „Und ein offener Umgang mit Vielfalt ist auch in Bezug auf die Lebenssituationen der Mitarbeitenden in unserem Verband selbstverständlich.“

Perspektive

„Die Caritas in Steinfurt möchte gute Arbeitsplätze in all ihren Tätigkeitsfeldern der Altenhilfe, der Eingliederungshilfe und der Beratungsdienste bieten. Dazu gehört, dass die Mitarbeitenden bezüglich ihrer grundsätzlichen Arbeitssituation Sicherheit und Perspektive haben“, betont Geschäftsführer Gregor Wortmann. „Daher ist es für uns selbstverständlich, dass die sexuelle Orientierung und die sexuelle Identität eines Menschen keine Auswirkungen darauf haben, ob eine Mitarbeit oder Weiterarbeit im Caritasverband Steinfurt möglich ist. Alle Menschen sind bei uns willkommen, so wie sie sind“, so Wortmann.

„Das Vielfalts-Mosaik setzt sich aus insgesamt 60 quadratischen Keilrahmen zusammen, die von den Mitarbeitenden gestaltet wurden“, so Barbara Roters. Die „Progress-Pride-Flagge“ erweitert die ursprüngliche Regenbogenfahne um weitere Farben und Symbole, die gezielt queere „People of Color“ und Transsexuelle repräsentieren und diesen Gruppen mehr Sichtbarkeit verleihen.

Haltung

„Mit der Flagge demonstrieren wir, dass wir uns Begegnungen auf Augenhöhe und ohne Vorurteile mit allen Menschen wünschen, mit denen wir täglich auf verschiedenste Weise in unseren Einrichtungen und Diensten zu tun haben“, so fügte Barbara Roters an. „Diese Haltung, mit der wir nach außen unseren Klientinnen und Klienten begegnen, leben wir genauso innerhalb des Verbandes. Wir begrüßen jeden Menschen in seiner und ihrer Einzigartigkeit und die Gesellschaft in ihrer Vielfalt. Wir gehen aktiv gegen jede Form der Diskriminierung und gegen alles vor, was zu einem ‚Klima der Angst’ beitragen könnte“, ergänzte Fabian Löckener vom Fachdienst Gemeindecaritas.