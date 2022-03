Offener Ganztag zur Leerer Straße

Manchmal sind aller guten Dinge fünf. Die Verwaltung hatte für die Sondersitzung des Schulausschusses am Dienstag vier Optionen aufgelistet, um die elf künftigen i-Männchen, die unbedingt zur Bismarckschule möchten, für die unter den aktuellen Bedingungen dort aber kein Platz ist, adäquat unterzubringen. Die CDU-Fraktion zauberte zu Beginn der Sitzung eine Möglichkeit Nummer fünf aus dem Hut, die am Ende nicht nur mit großer Mehrheit – gegen die Stimmen der Grünen – beschlossen wurde, die auch von Ausschusskollegen aus anderen Fraktionen mit einem dicken Lob bedacht wurde. Wer von der Idee allerdings nicht so überzeugt war, das war der für die Grundschulen im Umkreis zuständige Schulamtsdirektor Andreas Frede.

Aber zuerst einmal die von CDU-Fraktionsmitglied Hans-Dieter Jürgens präsentierte Lösung des Unterbringungsproblems. Die liegt an der Leerer Straße 28. Dort zeigt der Installationsbetrieb Heinz Böcker bislang die neuesten Badezimmereinrichtungen. Dieser Ausstellungsraum im Erdgeschoss ließe sich aber mit wenigen baulichen Veränderungen in Räume für den Offenen Ganztag umwandeln. Vorteil ist die Lage: Das Gebäude liegt der Bismarckschule vis a vis, der Weg dorthin ist also relativ kurz und ungefährlich.

Durch die Verlagerung des Offenen Ganztages werden in der Schule Räume frei, die für eine zusätzliche Eingangsklasse genutzt werden können. Damit können die elf Eltern, die gegen die Absage für ihre Kinder auf die sprichwörtlichen Barrikaden gegangen waren, ihren Nachwuchs an ihrer Wunschschule einschulen.

Die Christdemokraten hatten die Variante fünf relativ kurzfristig erdacht und auf den Weg gebracht. Aber schon so weit, dass Verwaltung, Schulleitung und OGS nicht nur eingeweiht, sondern sich das Ladenlokal auch schon angesehen und für gut befunden hatten. Erster Beigeordneter Michael Schell erläuterte: „Die Räume sind absolut geeignet.“ Nur an der Toilettensituation müsse etwas geändert werden.

Wie teuer diese Auslagerung des Offenen Ganztages die Stadt kommt, konnte der zuständige Dezernent noch nicht beantworten. Das soll über eine Vorlage geschehen, die die Verwaltung auf Wunsch der Grünen, die die Idee ablehnen, bis zur Ratssitzung in der kommenden Woche erarbeiten will. Grünen-Sprecher Ludger Kannen bemängelte, dass seine Fraktion das Ladenlokal von innen noch nicht gesehen habe. Außerdem stellte er die Frage, was denn die Mieter im ersten Obergeschoss künftig zu Kinderlärm im Parterre sagen werden.

Wie gesagt, Schulamtsdirektor Andreas Frede fand die Auslagerung des Offenen Ganztages jetzt nicht so gut. Er riet der Stadt dazu, sich genau zu überlegen, ob die Nutzung von Räumlichkeiten außerhalb des Schulgeländes so sinnvoll sei.

Ähnlich argumentierte Annika Elkmann als kommissarische Leiterin der Verbundschule Graf-Ludwig/Willibrord in einer Sitzungsunterbrechung: „Ein externer Standort für den Offenen Ganztag, überlegen Sie sich das gut.“ Auch an ihrer Schule werde hervorragende pädagogische Arbeit geleistet. Sie betonte das, weil die elf Kinder, die an der Bismarckschule abgelehnt worden waren, ohne den Widerstand ihrer Eltern zur Verbundschule gegangen wären. Durch die jetzt in Gang geratene Diskussion entstehe der Eindruck, dass die Graf-Ludwig-/Willibrordschule vielleicht nicht so gute Arbeit leiste. „Und das ist schade.“

Die Kolleginnen aus Borghorst erläuterten, dass sie Jahr für Jahr angemeldete Kinder an ihren Schulen ablehnen müssten. Nach ihren Erfahrungen verflüchtigen sich die Bedenken der Eltern in den meisten Fällen nach kurzer Zeit.

Beigeordneter Michael Schell warnte in diesem Zusammenhang, dass sich im kommenden Jahr ein ähnliches Problem ankündigt. Schon jetzt ist absehbar, dass die Räumlichkeiten in den Grundschulen nicht ausreichen, und dass deswegen ein wie auch immer ausgestaltetes Provisorium geschaffen werden müsse.