Ohrfeige schmerzt doppelt

Wie schmerzhaft eine Ohrfeige nicht nur für den Geohrfeigten, sondern auch für denjenigen sein kann, der einem anderen eine Backpfeife verpasst, hat ein 31-jähriger Mann jetzt im Amtsgericht Steinfurt erfahren müssen. Mit 2100 Euro Geldstrafe war er am Ende eines Strafprozesses sogar noch gut bedient.

Aber der Reihe nach. Der Facharbeiter sah sich auf der Anklage nach einer Auseinandersetzung wieder, die fast ein Jahr zurücklag. Da gab es ein Nachspiel einer typischen Beziehungskiste. Auslöser, warum er mit seiner Ex und ihrem neuen Freund aneinander geraten war, waren eine Handy-Rechnungen, ein paar persönliche Papiere und Schmucksachen, die der 31-Jährige von seiner Verflossenen nach der Trennung zurückbekommen sollte. Ein Wort gab das andere und die Sache eskalierte in eben diesen einen Schlag ins Gesicht des neuen Partners der ehemaligen Freundin – inklusive Polizeieinsatz und Anzeige wegen Körperverletzung.

Der Angeklagte räumte die Tat in soweit ein, dass er nicht mit der Faust, sondern der flachen Hand zugeschlagen habe. Die Frau habe er bewusst verschont, seine Wut dafür aber an dem Mann ausgelassen. Dass er, wie ihm die Anklage vorgeworfen hat, auch noch mit einem Schlagstock den Außenspiegel des Opels der Frau abgeschlagen und mit dem Stock auf ihren neuen Partner einprügeln wollte, bestritt der Mann heftig. Er unterstellte, dass sich die beiden Kontrahenten das alles nur ausgedacht hätten, um die Sache zu dramatisieren.

Die 20-jährige Auszubildende wollte oder konnte sich an das Geschehen im April 2021 gar nicht mehr erinnern. Auch nicht, als ihr die Richterin vorhielt, dass sie bei der Polizei genau den Hergang beschrieben hatten, wie ihn die Anklägerin vorgetragen hatte – also Ohrfeige und Schlagstock-Einsatz. „Ich weiß es nicht mehr“, sagte sie kleinlaut auf wiederholte Nachfrage. Ob sie etwas zu dem Sachschaden an ihrem Auto sagen könne? Achselzucken. Nichts.

Für das Gericht glaubhafter war die Aussage der 35-jährigen Nachbarin des Angeklagten. Sie hatte ihn zum Haus der Ex begleitet und aus dem Auto beobachtet, wie sich die Drei in die Haare gekriegt haben. „Das war mir alles zu blöd“, bestätigte sie, dass der 31-Jährige seinem Gegenüber ein Schlag verpasst hat und wohl mit Füßen gegen Autos getreten wurde. Einen Schlagstock, geschweige denn eine Attacke damit, habe sie nicht gesehen.

Damit war die Sache für die Richterin einigermaßen klar. Auf die Anhörung des Geohrfeigten wurde verzichtet.

Der 31-jährige wurde schließlich von den Vorwürfen freigesprochen, mit dem Schlagwerkzeug eine gefährliche Körperverletzung und Sachbeschädigung begangen zu haben. Für die Ohrfeige wurde er allerdings zur Rechenschaft gezogen. 50 Tagessätze á 80 Euro hatte die Anklägerin gefordert. Für sie war von dem Steinfurter zwar „nur wenig kriminelle Energie“ ausgegangen. Strafverschärfend kam aber eine einschlägigen Vorstrafe hinzu. Die Richterin verhängte mit Blick auf die Einkommenssituation des 31-Jährigen 30 Tagessätze á 70 Euro. Der war geschockt, so viel „für eine kleine Ohrfeige“ zahlen zu müssen. Eine schmerzliche Erfahrung.