Opfer dreht eine Rolle rückwärts

Dass eine Geldstrafe zur Bewährung ausgesetzt wird, kommt nicht alle Tage vor. So geschehen aber am Freitag im Amtsgericht. Dort hat die Strafrichterin einer 28-jährige Steinfurterin wegen einer Ohrfeige, die sie ihrem Ex verpasst hat, 750 Euro aufgebrummt. Vorausgesetzt, dass sie in den nächsten zwei Jahren keine weitere Straftat begeht und 40 Stunden gemeinnützige Arbeit geleistet hat, muss sie das Geld aber nicht bezahlen.

Die Anklage ließ zunächst viel Schlimmeres vermuten. Der Mutter einer fünfjährigen Tochter war vorgeworfen worden, ihrem ehemaligen Freund nach der Trennung und während eines Streits um die Herausgabe von ein paar persönlichen Habseligkeiten mit einem Teleskopschläger am Kopf schwer verletzt zu haben. Das angebliche Opfer machte im Zeugenstand dann allerdings eine Rolle rückwärts. Der 20-Jährige, offenbar in schlechter körperlicher und geistiger Verfassung, konnte oder wollte sich nicht mehr an den genauen Hergang erinnern: „Ich weiß es doch selber nicht mehr.“ Er sei in weitere Verfahren verwickelt, wisse nicht, wo ihm der Kopf stehe. Am Montag steht er wieder vor Gericht. Dann aber als Angeklagter. Offenbar droht ihm eine Haftstrafe.

Von schwerer Körperverletzung konnte also nicht mehr die Rede sein. Was blieb, war die Ohrfeige, die die Angeklagte dem Mann im Eifer des Gefechts gegeben und vor Gericht auch eingeräumt hatte. Die Richterin urteilte, dass die Frau zwar nicht allein die Schuld für die handfeste Auseinandersetzung tragen müsse, gleichwohl ließen sich Konflikte nun einmal nicht mit Gewalt lösen. Das hätte sie auch aufgrund der, wenn auch mehrere Jahre zurückliegenden, einschlägigen Vorstrafen wissen müssen. Die Richterin riet der von Sozialhilfe abhängigen Frau, zukünftig mehr an sich und für ihr Kind zu arbeiten. Was ihren Ex betrifft, so ist nicht ausgeschlossen, dass ihm im Nachhinein noch wegen falscher Verdächtigung der Prozess gemacht wird.