Orientierung bei der Studienwahl

Die Fachhochschule bietet in den nächsten Wochen Infoabende zum Thema „Studienwahl 2022“ an.

Den Schulabschluss in der Tasche und nun? Viele Schüler zieht es an die Hochschulen, doch die Liste potenzieller Studiengänge ist lang und die Entscheidung fällt daher nicht immer leicht. Die Fachhochschule Münster möchte mit dem Informationsabend „Studienwahl 2022! Two in One!“ Studieninteressierte bei der Orientierung unterstützen. Er findet diesen Monat gleich zweimal statt: am 19. und 25. Januar, jeweils von 18 bis 20 Uhr als Videokonferenz.

Videokonferenz

An beiden Terminen finden zwei separate Online-Veranstaltungen parallel statt. Die eine richtet sich direkt an die Schüler. Die andere adressiert deren Eltern, die ihren Kindern bei der Entscheidungsfindung häufig zur Seite stehen. „Dadurch können wir besser auf die speziellen Fragen der unterschiedlichen Generationen eingehen“, erklärt Frauke Hennicke, Leiterin der Zentralen Studienberatung (ZSB).

Für die jungen Leute geht es unter anderem um folgende Themen: Was erwartet mich im Studium? Welche Voraussetzungen muss ich beachten? Wie finanziere ich ein Studium? Was hilft mir, den passenden Studiengang zu finden?

Eltern

Bei den Eltern stehen etwa die Studien- und Berufswelt im Allgemeinen, Möglichkeiten zur Unterstützung ihres Kindes sowie Beratungsangebote der FH im Fokus.

Im Januar und Februar finden in ganz NRW „Wochen der Studienorientierung“ statt. Auch die FH Münster beteiligt sich mit zahlreichen Veranstaltungen. Neben den oben erwähnten Info-Abenden „Studienwahl 2022! Two in One!“ stehen unter anderem die folgenden Termine auf dem Programm:

Ganztägiger Workshop „Studienwahl 2022 − ich bin dabei!“ am 29. Januar und 19. Februar;

Vortrag „Dual studieren an der FH Münster“ am 29. Januar von 16 bis 17 Uhr;

Informationsveranstaltung „Studium.Inklusiv − mein Studium, meine Beeinträchtigung und ich“ am 3. Februar von 16.30 bis 17.30 Uhr.

Dual studieren

Viele Fachbereiche bieten zudem Informationsveranstaltungen zu spezifischen Studiengängen an. Alle Termine an der FH gibt es online.