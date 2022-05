Pack die Badehose ein

In Steinfurt steht der Start in die Freibad-Saison bevor. Das Bagno-Mare in Burgsteinfurt öffnet am Sonntag im Anschluss an den Triathlon, in Borghorst können an Christi Himmelfahrt die ersten Bahnen unter freiem Himmel gezogen werden.

Die äußeren Bedingungen für den Start in die Sommersaison der Steinfurter Bäder könnten kaum besser sein. „Sonne satt“, sagen die Wetterfrösche voraus, wenn am Sonntag (22. Mai) das Bagno-Mare in Burgsteinfurt und Christi Himmelfahrt (26. Mai, Donnerstag) das Kombi-Bad in Borghorst die Außenbecken freigeben. Das Bäderteam ist dabei, die letzten Vorbereitungen zu treffen. Die Becken sind geschrubbt, Duschen, Sanitäranlagen und Umkleiden sind auf Hochglanz gebracht, der Rasen auf den Liegewiesen gemäht und – das Wichtigste – das Wasser ist schon auf Wohlfühltemperatur gebracht. 23 Grad waren es bereits gestern an der Tecklenburger Straße. 26 biowarme Celsius-grade sollen es sein, wenn sich die Tore öffnen. Beide Anlagen werden mit Biogas beheizt. Die richtungsweisende Investition zahlt sich gerade jetzt, da die Gaspreise durch die Decke gehen, richtig aus.

Während in Burgsteinfurt der Wartungsaufwand der Anlagen nach der Sanierung des Beckenrands und der Umkleiden in den vergangen beiden Jahren relativ gering war, sind in Borghorst zwei neue Umwälzpumpen eingebaut worden, die deutlich weniger Energie verbrauchen und effizienter arbeiten. „Die Sache läuft“, sind Leitender Schwimmmeister Markus Heerdt und seine Mannschaft dabei, die Ampel auch an der Gräfin-Bertha-Straße auf Grün zu stellen.

Bei aller Vorfreude auf den Saisonstart plagen Heerdt und die Geschäftsleitung des Bäder-Betriebs aber weiterhin echte Personalsorgen. Heerdt wiederholte noch einmal, dass die Arbeitspläne „auf Kante genäht“ sind. Sollten Mitarbeiter ausfallen, könne es vorübergehend sein, dass die Tore dicht gemacht werden. Das würde insbesondere das Kombibad betreffen. Heerdt: „Hoffentlich passiert uns das aber nicht.“

Was Corona betrifft, so sind die strengen Hygiene-Regeln aufgehoben. Am Eingang müssen keine Bälle mehr mitgenommen und gezählt werden. Auch ein Einlassstopp bei über 500 Besuchern ist Vergangenheit. „Gleichwohl“, fügt Heerdt an, gelten Abstandsregeln weiter und es wird empfohlen, im Umkleidebereich weiterhin Masken zu tragen. Die Verantwortlichen appellieren noch einmal an die Besucher, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen, um das Infektionsrisiko möglichst gering zu halten. Heerdt: „Wenn alle mitmachen, wäre das eine tolle Sache.“

Anschwimmen in Burgsteinfurt ist am Sonntag im Anschluss an den 11. Steinfurter VR Bank-Triathlon, zu dem die ersten Athleten bereits morgens ins Wasser springen. In den Mittagsstunden soll das Becken dann für den Badespaß freigegeben werden. Mit etwas Verzögerung können am Donnerstag dann auch die ersten Bahnen im Außenbecken in Borghorst gezogen werden. Öffnungszeiten und Eintrittspreise bleiben für beide Einrichtungen unverändert. Details sind im Internet abrufbar.