Pflegedienste stoßen an ihre Grenzen

Von einem akuten Notstand mag in Steinfurt (noch) niemand offen reden. Gleichwohl werden die Klagen lauter, dass die ambulante Betreuung und Versorgung hilfsbedürftiger Menschen langsam, aber sicher an ihre Grenzen stößt. Die Situation ist landauf, landab bekannt. Die Kreisstadt bildet keine Ausnahme. Verschärfend wirkt sich Corona aus. Die Zahl infizierter, isolierter oder in Quarantäne steckender Pflegekräfte steigt und mit ihr die Not der Betroffenen, Patienten und Angehörigen, allein gelassen zu werden.

Von einem akuten Notstand mag in Steinfurt (noch) niemand offen reden. Gleichwohl werden die Klagen lauter, dass die ambulante Betreuung und Versorgung hilfsbedürftiger Menschen langsam, aber sicher an ihre Grenzen stößt. Die Situation ist landauf, landab bekannt. Die Kreisstadt bildet keine Ausnahme. Verschärfend wirkt sich Corona aus. Die Zahl infizierter, isolierter oder in Quarantäne steckender Pflegekräfte steigt und mit ihr die Not der Betroffenen, Patienten und Angehörigen, allein gelassen zu werden. Die Anbieter können ein Lied davon singen. Unserer Zeitung hat mit Vertretern von Pflegedienstleistern in Steinfurt gesprochen. Fast ein Dutzend gibt es davon in der Kreisstadt. Und fast alle der Befragten berichten davon, dass ihre Kapazitäten nahezu erschöpft sind. Freie Ressourcen? Absolute Mangelware. Genauso wie Lösungen, die Probleme langfristig in den Griff zu bekommen.