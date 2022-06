Strom vom eigenen Dach? Photovoltaik ist im Trend

Ein „Mammut-Projekt“ – das sagte der grüne Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck kurz nach Amtsantritt. Gleich zwei Maßnahmen-Bündel für den Ausbau der Erneuerbaren Energien – Oster- und Sommerpaket – will die Regierung in 2022 durchsetzen. Dafür bedarf es vieler Maßnahmen.

Die Ziele sind: Klimaneutralität bis 2045, Unabhängigkeit von ausländischen Stromversorgern und Energiesicherheit. Was das für den Kreis ST bedeutet und was sich bereits bewegt, beleuchtet der Verein energieland2050 e.V. in dieser Themenreihe, der Serie „Energiewende im Kreis“.