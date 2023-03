Pkw landet im Graben

Kopfüber landete dieser Wagen am Freitagabend auf der Kreisstraße 76 im Graben.

Auf der Kreisstraße 76 in der Bauernschaft Veltrup kam es am Freitagabend gegen 18 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw kopfüber im Graben landete. „Der Fahrer war in seinem Fahrzeug eingeklemmt und das Wasser des Grabens flutete den Fahrgastraum“, teilt die Feuerwehr Steinfurt mit.

Durch die Feuerwehr wurde das Auto gesichert. „Die Person konnte schnell gerettet und dem Rettungsdienst übergeben werden“, so die Feuerwehr weiter. Abschließend wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben.

Da sich der Unfall auf dem Gebiet der Gemeinde Horstmar ereignete, wurde auch der Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Horstmar informiert.

