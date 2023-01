Planen für die Wärmewende

In Sachen Steinfurter Wärmeleitplanung soll der StEIn GmbH die Federführung zufallen. Sie sitzt an einer für diese Aufgabe wichtigen Schnittstelle. Welche Art der Wärmeversorgung wo im Stadtgebiet vorhanden ist: Die StEIn GmbH weiß Bescheid, kann auf eine Vielzahl von Daten zurückgreifen.

Das Ziel ist eindeutig: Steinfurt soll bis 2040 klimaneutral werden. Den größten Nachholbedarf gibt es wohl bei der Wärme. Erneuerbare Energien spielen bislang nur eine untergeordnete Rolle, wenn es wohnzimmerwarm werden soll. Die Stadt nennt eine Quote von 4,44 Prozent für das Jahr 2019. Acht Jahre zuvor nahezu das gleiche Bild. Da waren es 4,04 Prozent Wärme, die regenerativ erzeugt wurden.

Voraussetzung, um auf diesem Sektor richtig Gas zu geben, natürlich nur im übertragenen Sinne, ist eine Wärmeleitplanung. Sie wird wohl im Laufe dieses Jahres für alle größeren Kommunen zur Pflicht und soll darstellen, wo im Stadtgebiet mit welchen Mitteln möglichst zügig eine klimafreundliche Wärmeversorgung eingerichtet werden kann. Federführend soll dabei die StEIn GmbH werden. Nachdem die Politik dieser Idee schon ihren Segen erteilt hatte, stimmten jetzt auch die Gesellschafter der eng mit den Stadtwerken verbandelten Gesellschaft zu.

Möglichst kleinmaschiges Kataster durch StEIn-Daten möglich

„Die StEIn GmbH sitzt an einer für diese Aufgabe wichtigen Schnittstelle“, erläuterte Geschäftsführer Rolf Echelmeyer jetzt nach dem Beschluss der Gesellschafter. So könne sie auf eine Vielzahl von Daten zurückgreifen, die die Erstellung eines möglichst kleinmaschigen Katasters erlaube. Echelmeyer: „Wir wissen in der Regel, welche Wärmeversorgung wir derzeit wo im Stadtgebiet haben.“ Durch das Verschneiden mit dem Wissen, das bei der Stadt schlummert, zum Beispiel bei den Tiefbauern, lasse sich ein noch umfassenderes Bild vom Ist-Zustand erstellen.

Das Erdgasgeschäft wird in absehbarer Zeit keines mehr sein

Analysen zum Wärmebedarf oder der Versorgungsstruktur sind aber nur der erste Schritt. Was folgen soll, sind Überlegungen, welche Bedarfe künftig entstehen und wie sie klimaneutral gedeckt werden können.

Was dann folgen soll, ist die Ausweisung von Gebieten in der Stadt, in denen zum Beispiel ein Wärmenetz sinnvoll wäre. „Für uns ist das eine Win-win-Situation“, betont Rolf Echelmeyer. Die StEIn sei nicht nur Datenlieferant, sondern helfe auch bei der Erschließung neuer Geschäftsfelder für die Stadtwerke. Denn: Das Erdgasgeschäft, über Jahrzehnte tragende Säule des örtlichen Energieversorgers, wird in absehbarer Zeit keines mehr sein. „Seit zwei Jahren verlegen wir schon keine Erdgasleitungen mehr in Neubaugebieten“, betont der Stadtwerke-Chef. Der komplette Verzicht auf fossile Brennstoffe sei beschlossene Sache. Da könnten erneuerbare Energien sowie das Betreiben entsprechender Wärmenetze neue Möglichkeiten sein, am Markt zu bestehen. „Wir können vom Glück sagen, dass wir seit einigen Jahren auch das Stromnetz in der Stadt betreiben“, so Echelmeyer.

Immense Veränderungen für Bürger erwartet

Die Veränderungen, die auf die Bürger zukommen, werden immens sein, ist der Stadtwerke-Geschäftsführer überzeugt. In der Stadt gebe es rund 10.000 Gebäude. In nicht allzu ferner Zukunft gelte ein Verbot für Erdgas, Heizöl und Co. „Und das wird garantiert nicht nur Beifall bei den Hausbesitzern finden.“

Um die ersten Schritte auch zügig gehen zu können, wird die StEIn GmbH, die übrigens gesellschaftsrechtlich eine 100-prozentige Tochter der Stadtwerke ist, eine zusätzliche Personalstelle schaffen.

Um die Wärmewende vernünftig planen zu können, gehen die Stadtwerke Steinfurt von Kosten in Höhe von insgesamt 500.000 Euro aus. Es besteht allerdings die Chance, dass ein Teil der Summe aus Fördertöpfen des Landes und des Bundes bestritten wird.