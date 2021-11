Polizei vertreibt jüdische Händler

In Burgsteinfurt wurden die jüdischen Mitbürger nach der Machtübernahme durch die Nazis schnell bei jeder Gelegenheit schikaniert – Jahre vor der Reichspogromnacht. Ein Beispiel: der Viehmarkt in der Innenstadt.

Adolf Hitler ist nicht einmal ein halbes Jahr an der Macht, da bekommen die jüdischen Viehhändler in Burgsteinfurt die menschenverachtende Politik der Nationalsozialisten schon zu spüren. Am 10. Juni 1933 beschwert sich Viehhändler Hermann Hirsch von der Steinstraße im Auftrag seiner jüdischen Kollegen beim Landrat des Kreises Steinfurt, Dr. Horst Strunden. „An dem gestrigen Markttag ist uns jüdischen Händlern jeglicher Auftrieb polizeilich verboten“, heißt es in dem Schreiben, das als Abschrift im Steinfurter Stadtarchiv erhalten ist. Die Polizei habe die Händler ohne Angabe von Gründen vom Marktplatz samt Vieh vertrieben, berichtet Hirsch weiter. „Gegen diese polizeiliche Maßnahme erheben wir hiermit Beschwerde und bitten höflichst festzustellen, aus welchem Grunde diese polizeiliche Maßnahme durchgeführt worden ist“, bittet der Burgsteinfurter Händler den Landrat um Aufklärung.

Strunden schreibt in der Tat zwei Tage später an den Burgsteinfurter Bürgermeister Dr. Walter Schumann „mit der Bitte um umgehenden Bericht“. Dieser folgt am 16. Juni aus dem Burgsteinfurter Rathaus – und Schumann wäscht die eigenen Hände in Unschuld. Die Hilfspolizei habe lediglich den „regen Vormarkthandel“, der regelmäßig vor dem eigentlichen Markt in der Stadt stattfinde, unterbunden. Der sei verboten. Der Bürgermeister führt dazu die „viehseuchenpolizeiliche Anordnung des Herrn Regierungspräsidenten vom 4. April 1927“ an. Die untersage gewerbsmäßigen Handel mit Pferden, Rindvieh und Schweinen außerhalb des Marktplatzes.

Mit der Vertreibung der jüdischen Händler vom Marktplatz habe die Stadt nichts zu tun: „Dabei dürfte es sich, soweit hier bekannt, um einen Selbsthilfeakt der örtlichen Kampfbundleitung des gewerblichen Mittelstandes handeln, für den die Ortspolizeibehörde nicht verantwortlich gemacht werden kann“. Schumann wurde 1931 als Bürgermeister gewählt, immer wieder unterstützt er im vorauseilenden Gehorsam die judenfeindliche Politik der NSDAP, wie auch die Burgsteinfurter Stolpersteine in ihrer Dokumentation feststellen.

Bürgermeister Schumann weist in diesem Fall den Kreisleiter des Kampfbundes für den gewerblichen Mittelstand, Direktor Ronke, zurecht, künftige „jegliche Eingriffe in den Wirtschaftsbetrieb“ zu unterlassen. Es liege bereits eine Beschwerde gegen die Aktion auf dem Burgsteinfurter Viehmarkt vor. „Zu einer mündlichen Besprechung stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.“

Von dieser Zurechtweisung erfährt Hermann Hirsch nichts. Vom Landrat erhält er mit Datum vom 26. Juni 1933 die Nachricht, dass die Polizeibeamten lediglich den Markthandel außerhalb des Viehmarktes unterbunden hätten. „Diese Maßnahme war aus viehseuchenpolizeilichen Gründen erforderlich“, gez. Dr. Strunden.

Hermann Hirsch hat sich wahrscheinlich mit dieser Antwort zufriedengegeben, jedenfalls endet der überlieferte Schriftverkehr an dieser Stelle. Wie zeitgleich in der örtlichen Presse schon Stimmung gegen die jüdische Bevölkerung gemacht wird, ist anhand eines Ausschnittes aus der Nationalzeitung vom 11. Juni 1933 ersichtlich, in dem über den Vorfall auf dem Viehmarkt berichtet wird. Die Überschrift: „Weg mit den Juden vom Viehmarkt in Burgsteinfurt“.

Polizei und Hilfspolizei hätten den Handel vor der Stadt mit den Bauern verboten. „Der Bauer wurde hierbei in den meisten Fällen übers Ohr gehauen“, heißt es wörtlich in dem Bericht. Vorschlag des Autors: „Wünschenswert wäre es, wenn die Juden prozentual der Bevölkerungszahl zum Handeln Erlaubnis bekämen.“ Auch aus den Schlachthäusern müssten die Juden verschwinden. „Allein 50 Prozent der Fleischgeschäfte der Stadt Burgsteinfurt befinden sich in jüdischen Händen. Es wäre angebracht, auch hier in allernächster Zeit aufzuräumen.“

Ein Teil der Restaurants kaufe noch beim Juden Fleisch ein. „Wir Nationalsozialisten werden dafür sorgen, daß unsere Parteigenossen und auswärtige nationalsozialistische Geschäftsreisende diese Restaurants für die Folge meiden werden.“ Ferner müsse den Juden der Verkauf an Schabbes von freitags 18 bis sonnabends 18 Uhr, untersagt werden, schließt der Bericht in der Nationalzeitung.

Die öffentliche Hetze zeigte offensichtlich Erfolg. Schon bald waren die jüdischen Händler auf dem Viehmarkt verschwunden. Die Maul- und Klauenseuche sorgte 1938 dafür, dass der Markt eineinhalb Jahre ausgesetzt wurde.