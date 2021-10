Reaktion auf hohe Nachfrage und Umweltfreundlichkeit

Am Lidl-Markt an der Altenberger Straße befindet sich eine neue Packstation mit 126 Fächern. Damit können rund um die Uhr Pakete versandt und empfangen werden, teilt die Deutsche Post DHL mit. Die Packstationen würden auch zum Klimaschutz beitragen.

DHL nimmt neue Packstation am Lidl-Markt in Betrieb

Die Deutsche Post DHL hat eine neue Packstation am Lidl-Markt an der Altenberger Straße in Betrieb genommen. Das gab das Unternehmen am Freitag in einer Pressemitteilung bekannt. Kunden könnten dort ab sofort rund um die Uhr ihre DHL-Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken. Die Kapazität des neuen Automaten umfasse 126 Fächer.

Mithilfe von Packstationen könnten DHL-Kunden einfach, bequem und rund um die Uhr Pakete versenden und empfangen, heißt es im Pressetext weiter. Damit tragen sie auch zum Klimaschutz bei: Im Vergleich zur Haustür-Zustellung spart eine Packstation-Sendung auf der letzten Meile im Durchschnitt 30 Prozent CO 2 ein, hat DHL ausgerechnet. Denn die Zusteller könnten pro Stopp an der Packstation mehrere Dutzend Pakete abliefern und abholen.

Zudem habe die neuere Generation der Packstation ein weiterentwickeltes Energiekonzept. Über Solarpanels auf den Automaten decken sie ihren eigenen Energiebedarf. Sowohl wegen des Umweltaspekts als auch aufgrund der hohen Kundennachfrage will die Post das Netz bis 2023 auf über 12 500 Automaten ausbauen.

Eine Anmeldung für den kostenlosen Packstation-Service ist unter www.dhl.de/packstation möglich. Für den Sendungsempfang an der Packstation benötigen Neukunden die Post & DHL App, die alle Services rund um das DHL-Paket bequem bündelt. Für das Verschicken von Päckchen und Paketen an der Packstation ist keine vorherige Registrierung erforderlich.

Kunden können ihre Pakete zudem in den Paketshops abgeben und Sendungen auch direkt dort empfangen. Unter www.deutschepost.de/standortfinder können Postkunden nach Eingabe des eigenen Standortes die Adressen und Öffnungszeiten der umliegenden Filialen und Paketshops sowie die Standorte der Packstationen abrufen.