Realschüler zeigen, was sie drauf haben

In der Realschule Burgsteinfurt ist erstmals nach der Corona-Zwangspause wieder ein sogenannter Expertenabend für Eltern und Jugendliche veranstaltet worden. Die Schülerinnen und Schüler aus den Jahrgangsstufen 5 und 6 haben dort die Ergebnisse aus der Lernzeit sowie die beiden Musikklassen ihr musikalisches Können vorgestellt.

Eltern, Mitschülerinnen und Mitschüler sowie Lehrkräfte haben sich an schwungvoller Musik mit Mitmachaufgaben, an informativen Kurzvorträgen und eindrucksvollen Arbeitsergebnissen in Form von Lapbooks, Expertenarbeiten oder Krimi-Geschichten erfreut, schreibt die Schule in ihrem Bericht.

Die Vorträge reichten von A wie Alpakas bis W wie Winchester Haus. Erstellt wurden die Arbeiten im Rahmen der Lernzeit – eine individuelle Förder- und Forder-Zeit in den Jahrgangsstufen 5 bis 8, in der die Schülerinnen und Schüler an ihren Stärken und Schwächen arbeiten.

Lernzeit wird ausgebaut

Die Volksbank Münsterland hat dieses Projekt mit 1500 Euro unterstützt. Mit dem Geld sind Apple Pencils, insbesondere für die Förderung in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch, angeschafft worden.

Die Lernzeit wurde in diesem Schuljahr weiter ausgebaut, schreibt die Schule weiter. Sie freue sich bereits darauf, dass die Ergebnisse der neuen und alten Experten am Ende des Schuljahres dann wieder im Rahmen eines bunten Abends präsentiert werden können.

Im Rahmen des Expertenabends stellten auch die Musikklassen mit Nicole Wilkens, Wiebke Brandenberg und Marion Koc ihr Können vor. Foto: Realschule Burgsteinfurt

Die Burgsteinfurter Realschule weist in diesem Zusammenhang auch daraufhin, dass sie am Dienstag (29. November) um 18 Uhr in der Aula Eltern über das Konzept der Schule informiert. Ein „ Tag der offenen Tür“ für alle Grundschulkinder der Klassen 4 sowie deren Erziehungsberechtigte ist für den 9. Dezember (Freitag) ab 16 Uhr in der Aula terminiert.