Reduktion auf Minimalversorgung

Die Ära öffentlich zugänglicher Telefonstationen, einst auch Telefonzelle genannt, neigt sich in der Kreisstadt langsam dem Ende entgegen. Die Telekom hat der Stadt angekündigt, zwei der vier noch existierenden Standorte abbauen zu wollen. Die Minimalversorgung stellen damit nur noch die Basisstationen an der Münsterstraße in Borghorst und an der Steinstraße in Burgsteinfurt sicher.

Jeder, der

zur Generation der Babyboomer oder davor gehört, kann Geschichten über sie erzählen. In der Vor-Mobilfunk-Zeit war man auf sie angewiesen: die gute alte Telefonzelle – auch wenn es drinnen mitunter stank wie im Pumakäfig und sie trotzdem ständig besetzt war, weil ein anderer ebenfalls dringend telefonieren wollte. Noch bis zur Jahrtausendwende gab es in Steinfurt rund 35 solcher Kommunikationsstationen, in den 1980er-Jahren waren es gar über 50, zuletzt aber nur noch vier.

Jetzt hat die Telekom als Betreiber der Stadt angekündigt, diese Zahl noch weiter auf nur noch zwei reduzieren zu wollen, wie Stefan Albers den Mitgliedern des Planungsausschusses am Dienstag informierte. Der Fachdienstleiter Stadtplanung bedauerte diese Entwicklung und machte zugleich deutlich, dass die Stadt im Gegensatz zu früher, als sie noch ein gewisses Mitspracherecht in der Standortfrage hatte, keine Handhabe mehr habe, dem Abbau entgegenzuwirken.

Hintergrund sei eine Neuordnung des Telekommunikationsgesetzes Ende vergangenen Jahres. Bis dahin sei das Bereitstellen öffentlicher Telekommunkation Teil der Universaldienstleistungen der Telekom gewesen. Es habe damit eine Selbstverpflichtung zu einem bedarfsgerechten Betrieb der Telefonzellen gegeben. Dies sei nun hinfällig, habe der Dienstleister die Stadt informiert.

Konkret plant die Telekom, die Basistelefone an der Bahnhofstraße (Bahnhofsvorplatz) in Burgsteinfurt und an der Münsterstraße 70 (Bushaltestelle) in Borghorst in diesem Jahr durch eine beauftragte Firma demontieren zu lassen. Es verbleiben als Minimalversorgung mit den Standorten an der Steinstraße/Leerer Straße in Burgsteinfurt sowie Münsterstraße/Dumter Straße in Borghorst lediglich noch zwei öffentliche Fernsprecher, wie es im Telekom-Jargon heißt.

Albers bedauerte vor allem das Fehlen von Telefonzellen an publikumsintensiven Orten wie zum Beispiel den Bahnhöfen. Auf der anderen Seite könne er den Telekommunikationsdienstleister auch mit seiner Entscheidung verstehen, denn oftmals werden Mindestumsätze nicht erreicht oder es seien Vandalismusschäden zu beklagen.

Auch im Ausschuss selbst wurden die Abbaupläne mit gemischten Gefühlen zur Kenntnis genommen. „Es gibt sicher auch Situationen, in denen man kein Handy zur Hand hat und Not am Mann ist“, gab Günther Gromotka (CDU) zu Bedenken. Es gehe in diesem Fall auch um Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung. Zumindest an wichtigen zentralen Orten sollte ein öffentliches Telefon vorhanden sein.

„Es ist wohl ein Zeichen der Zeit“, formulierte abschließend Parteikollege und Ausschussvorsitzender Norbert Kerkhoff mit Blick auf die mittlerweile sehr große Verbreitung von Mobiltelefonen.