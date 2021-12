Renate Muddemann ist bislang älteste Teilnehmerin bei „Wer wird Millionär?“

Bestseller-Autorin will sie werden. Millionärin könnte sie bald sein. Renate Muddemann hat den Sprung auf den Stuhl bei „Wer wird Millionär?“ geschafft. Und begeistert dort auch die TV-Profis mit ihrer Schlagfertigkeit.

Renate Muddemann hat es auf den Stuhl bei „Wer wird Millionär?“ geschafft. Am Montag (13. Dezember) geht es für die Borghorsterin weiter bei Günther Jauch mit der 4000-Euro-Frage.Mit ihrem Selbstbewusstsein und ihrer Schlagfertigkeit hat die 83-Jährige Borghorsterin das Publikum überrascht.

Renate Muddemann, in der Vergangenheit nach Auftritten bei verschiedenen TV-Formaten und zuletzt durch die Veröffentlichung ihrer Kindheitserinnerung zu einiger lokaler Prominenz gelangt, hat jetzt auch noch den Sprung auf den Stuhl bei „Wer wird Millionär?“ geschafft. Die erste Fragerunde mit Günther Jauch wurde am Nikolaustag zur Primetime bei RTL ausgestrahlt. Die Fortsetzung folgt am Montag (13. Dezember) – gleiche Zeit, selber Sender.