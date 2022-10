Renommierter Journalist Joachim Frank hält Gastpredigt

Die Evangelische Kirchengemeinde feiert am Montag (31. Oktober) das Reformationsfest. Um 19 Uhr findet ein Gottesdienst in der Großen Kirche statt. Gastprediger ist ein renommierter Journalist aus Köln, der in Burgsteinfurt aufgewachsen ist.

Auf gemeinsame Einladung der Evangelischen Kirchengemeinden Burgsteinfurt, Borghorst, Horstmar und Laer wird der bekannte Journalist, Korrespondent und Buchautor Joachim Frank aus Anlass des Reformationstages am Montag (31. Oktober) die Predigt in der Großen Kirche in Burgsteinfurt halten. Der Gottesdienst beginnt dort um 19 Uhr.

Joachim Frank, geboren 1965 in Ulm, ist in Burgsteinfurt aufgewachsen und hat dort das Gymnasium Arnoldinum besucht. Er ist Chefkorrespondent der DuMont- Mediengruppe und Mitglied der Chefredaktion beim „Kölner Stadt-Anzeiger“. Von 2009 bis 2011 war er Chefredakteur der „Frankfurter Rundschau“. Frank hat katholische Theologie, Philosophie und Kunstgeschichte studiert. Im Ehrenamt ist er Vorsitzender der Gesellschaft Katholischer Publizisten Deutschlands (GKP). Für seine journalistische Arbeit ist Joachim Frank vielfach ausgezeichnet worden, unter anderem als „Journalist des Jahres 2021“. In den Jahren 2014 und 2017 hat er den „Wächterpreis der Tagespresse“ erhalten, heißt es in einer Ankündigung.

Der Gottesdienst wird vom CVJM-Posaunenchor unter der Leitung von Stefan Blaak und Kantorin Simone Schnaars an der Orgel musikalisch mitgestaltet. Im Anschluss besteht hinter dem Lettner die Möglichkeit für alle Gottesdienstteilnehmer, sich auszutauschen.