Kantine im Steinfurter Finanzamt wird am Jahresende geschlossen

Der Kantinenbetrieb im Steinfurter Finanzamt soll zum Ende des Jahres geschlossen werden. Davon sind nicht nur die weit über 200 Bediensteten der Behörde, sondern auch viele Menschen betroffen, die das tägliche Essensangebot in dem Verwaltungsgebäude an der Ochtruper Straße nutzen. In Burgsteinfurt stehen die Kantine der Kreisverwaltung und die Mensa der Fachhochschule ebenfalls für externe Gäste offen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper