Bäume sind schwer angeschlagen: Verkehrssicherungspflicht zwingt zu weiteren Fällungen

Noch zwei Tage vor dem großen Sturm ist diese Buche am vergangenen Dienstag auf den Bagno-Sportplatz bis in den 16-Meter-Raum gekracht

Die anhaltende Belastung des Klimas sorgt dafür, dass das Baumsterben im Steinfurt fortschreitet. Der städtische Baubetriebshof und die Fürst zum Bentheimsche Domänenkammer bereiten einen weiteren Eingriff am Bagno-Sportplatz vor, wo teilweise alter Baumbestand so krank und geschädigt sind, dass er gefällt werden muss. Betroffen sind Hainbuchen, Bergahorn, Kastanien, Akazien und Eschen.

Eine etwa 25 Meter hohe und schätzungsweise über 100 Jahre alte Hainbuche war erst am Dienstag, noch zwei Tage bevor der starke Sturm über die Kreisstadt gezogen ist, krachend auf den Rasenplatz der Sportanlage gekracht und auseinandergebrochen. Äußerlich ist den Bäume mir ihrem sattgrünen Laub kaum anzumerken, wie schlecht es um sie bestellt ist, machten Jürgen Feldkamp, städtischer Baumkontrolleur, Förster Olaf Hoffmann und Bauhof-Leiterin Kerstin Timmers beim Ortstermin auf der Anlage am Montagmittag deutlich. Gefürchtete Parasiten wie der Hallimasch-Pilz sorgen allerdings dafür, dass die Stämme von innen faulen und die Wurzeln angegriffen werden. Bevorzugt werden von den Pilzen Pflanzen befallen, die durch Stressfaktoren wie Trockenheit, Nährstoffmangel und Schädlingsbefall geschwächt sind. Der Pilz dringt über Wunden oder auch über die Rinde der Wurzeln aktiv ein, töte das Gewebe ab. Oder er befällt die Kerne, wo er eine Weißfäule verursacht, die zu bruchgefährdeten Bäumen führt. Ein deutliches Zeichen, wie weit die Krankheit fortgeschritten ist, sind sogenannte Rhizomorphe, praktisch Schnürsenkel vergleichbare Stränge (dunkelbraun bis schwarz, bis zu drei Millimeter dick), die sich im Wurzel- und Bodenbereich ausbreiten.

„Wir machen das weiß Gott nicht gerne. Aber wir sind aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht zum Handeln gezwungen“, erklärt Kerstin Timmers die Maßnahme. Alle drei verweisen in diesem Zusammenhang auf die Arbeiten, die ebenfalls aus Gründen der Verkehrssicherung entlang der Burgsteinfurter und Borghorster Straße notwendig gewesen seien. Wäre dort nicht eingegriffen worden, hätte nach dem heftigen Sturm an vergangenen Donnerstag mit erheblichen Schäden gerechnet werden müssen. „Solche Situationen bilden ein völlig unkalkulierbares Risiko“, merkte Jürgen Feldkamp an.

Mit den Arbeiten am Bagno-Sporplatz soll bereits Anfang der kommenden Woche begonnen werden, erklärt Olaf Hoffmann. Er wies daraufhin, dass dass betroffene Areal weder Naturschutz- noch FFH-Gebiet ist. Selbstverständlich werde der Artenschutz beachtet und der Busch nach Nistplätzen durchforstet. Bevor ein Baum gefällt wird, sollen Brutstätten umgesiedelt werden. Wenn es gut läuft, könnten die Arbeiten innerhalb der nächsten Woche auch schon wieder beendet werden. Danach könne dann auch die Platzsperre wieder aufgehoben und das Training wieder aufgenommen werden. Für die Wiederaufforstung sorgt, wie bereits entlang der Straße zwischen Borghorst und Burgsteinfurt, die Natur selbst.