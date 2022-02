Edith Eling-Völlmecke hat sich mächtig geärgert über die Überschrift – und sie war nicht die einzige Leserin dieser Zeitung. „81-Jährige fällt auf Enkeltrick herein“, war am Freitag ein Artikel auf Seite eins dieses Lokalteils überschrieben. Inhaltlich korrekt, ja. „Aber das Opfer wird damit als einfach nur zu blöd dargestellt“, beschreibt die Burgsteinfur­terin ihre Gefühle beim Lesen. Dabei habe das Ganze mit Dummheit nichts zu tun. „Das ist eine ganz perfide Art, um alte Menschen um ihr Erspartes zu bringen“, sagt Edith Eling-Völlmecke. Sie hat es erlebt. Und obwohl sie im letzten Moment die Kurve bekommen hat, nicht einmal, weil sie selbst das schockierende Telefonat abgebrochen hat, steckt ihr der Schrecken immer noch in den Knochen.

„Sie heben den Hörer ab und Sie hören jemanden nur ganz schlimm schluchzen“, erinnert sich die Burgsteinfurterin. Im nächsten Moment tat sie, was das Drehbuch der Betrüger für ihre Rolle vorsah. Sie fragte: „Bist Du es?“ Und nannte dabei den Namen ihres Sohnes. „Schon hatten sie mich an der Angel“, rekapituliert Edith Eling-Völlmecke. Auch wenn die Geschichte vom in einen schweren Unfall verwickelten nahen Verwandten immer und immer wieder in den Warnungen der Polizei erzählt wird, war die Burgsteinfurterin so gefangen in ihrer eigenen Emotionalität. Sie konnte kaum klar denken. So ging das Telefonat erst einmal im Sinne der Betrüger weiter. „Irgendwann fragten die mich nach meinen Geburtsdatum.“ Sie nannte es. Um sich im gleichen Moment zu fragen, warum sie denn damit jetzt herausgerückt ist.

Vielleicht hat sie diese Information aber vor Schlimmerem bewahrt. „Ich bin Jahrgang 1958. Vermutlich war ich den Tätern zu jung.“ Auf jeden Fall legten die sofort auf. Zurückrufen konnte Edith Eling-Völlmecke nicht. Die Nummer war unterdrückt. Sie war halbwegs beruhigt, als sie ihren Sohn per Handy erreichen konnte. Der war natürlich nicht verunglückt. . .

Die Burgsteinfurterin dachte immer, sie sei gegen derartige verbale Überfälle gewappnet. Zumal sie das Telefonieren als Vermieterin einer Ferienwohnung gewohnt ist. Nach diesen Erfahrungen ist sie aber überzeugt: „Da steht man nicht drüber.“ Für alleinstehende Senioren müsse die Situation ungleich schlimmer sein. Was die Tochter einer Steinfurterin, die Opfer eines derartigen Trickbetruges wurde, nur bestätigen kann: „Das Vertrauen in sich selbst, das ist verloren.“ Ihre Mutter schäme sich vor sich selbst. Dabei gebe es dafür keinen Anlass: „Die Täter sind so gewieft. Wären sie Chirurgen, würde ich mich sofort von ihnen operieren lassen. Die verstehen ihr Handwerk.“

Geärgert hat sich Edith Eling-Völlmecke im Nachgang zu ihrem Erlebnis übrigens noch ein zweites Mal. Sie hat eine halbe Stunde nach dem Telefonat die Polizei angerufen. „Dort bin ich an einen Beamten geraten, der mir das Gefühl vermittelt hat: „Mit was für einer Lappalie kommen Sie mir denn jetzt?“