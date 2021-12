Schulen, Feuerwehr und Klima

Einstimmig hat der Rat am Donnerstagabend den Etat für 2022 verabschiedet. Ganz so harmonisch ging es dann aber doch nicht zu, wie das Abstimmungsergebnis vielleicht vermuten lässt.

Die Herausforderungen, denen sich Steinfurt in den kommenden Jahren stellen muss, sind offensichtlich klar definiert: Schulen, Feuerwehr, Innenstadtentwicklung, Klimaschutz. Mit breitem Schulterschluss gehen die sechs Ratsfraktionen damit ins Haushaltsjahr 2022. Darum wurde der neue Etat am Donnerstagabend nicht nur einstimmig verabschiedet – was keineswegs eine Selbstverständlichkeit ist. Auch die oben genannten Schwerpunktthemen finden sich durchgängig auf allen To-do-Listen der Ratsfraktionen. Finanziell steht die Stadt den Umständen entsprechend ganz gut da.