Schüler schnuppern Zirkusluft

Ein Zirkuszelt auf dem Hof der Graf-Ludwig-Schule weist auf ein Projekt hin, dass eine Woche lang gemeinsam mit der Willibrord-Schule durchgeführt wird. Der „Circus Tausendtraum“ aus Soest, der als einer der schönsten und ausstattungsreichsten Projektzirkus-Unternehmen Deutschlands gilt, war zu Gast. Die Schülerinnen und Schüler der Verbundschulen arbeiteten begeistert daran, für kurze Zeit selbst als Jongleur, Clown, Akrobat, Zauberer, Fakir oder Artist in der Manege zu stehen. Am Wochenende werden schulintern Vorstellungen gezeigt. Eltern, Geschwister oder Großeltern, die eine Eintrittskarte erworben haben, können miterleben, was den Kindern von professionellen Trainern und Artisten vermittelt wurde. Mit den Eintrittsgeldern wird ein Teil der aufwendigen Arbeit des Projektzirkus finanziert.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper