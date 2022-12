Silberne Musikantenbruderschaft

Diese beiden Männer kann offenbar nichts in der Welt aus der Ruhe und auseinander bringen. 25 Jahre läuft das jetzt schon so geschmiert wie einst der VW Käfer über die Straßen gezuckelt und zur Knutschkugel der Nation geworden ist. Die Rede ist von Volker Leiß und Hans Ralf Waterkamp. Zwei Musiker, eine Einheit. Ein Viertel Jahrhundert tourt diese von dem Arzt aus Steinfurt und dem Erzieher aus Laer gebildete und eingeschworene Musikanten-Bruderschaft nun schon durch die Lande. Nikolaus 1997 haben sie ihr Konzertdebüt im Café Schwan in Burgsteinfurt gegeben und genau auf den Tag 25 Jahre später, Nikolaus 2022, mit Familie, Freunden und Förderer an selber Stelle ihr silbernes Bühnenjubiläum gefeiert. Ein fröhlicher und bewegender Abend voller Erinnerung aber auch Perspektiven, wie der Mit- und der Endfünfziger die Stimmung beschreiben.

