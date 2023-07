Skepsis und wenig Begeisterung bei den Bürgern

Nordwalde

Eine Kita, mehrere geförderte Wohnungen (erster Bauabschnitt) sowie kleinere Einfamilienhäuser (zweiter Bauabschnitt) sollen auf dem Gelände des Franziskus-Hauses gebaut werden, so die Pläne der Franziskanerinnen. Nach intensiver Diskussion sowohl in der Bevölkerung als auch in der kommunalen Politik wurde am Mittwoch in einer Ratssondersitzung darüber entschieden, ob der Bau der Kita (inklusive gefördertem Wohnraum) vom Rat grünes Licht erhält.

Von Sigrid Terstegge