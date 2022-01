Das Aktionsbündnis „Steinfurt hält zusammen“ ruft dazu auf, Corona-Leugnern, Querdenkern und Verschwörungsmystikern die Stirn zu zeigen und sich für eine solidarische Gemeinschaft und Demokratie einzusetzen. Dazu soll am kommenden Freitagabend eine Demonstration vor der Stadtbücherei auf dem Markt stattfinden. Parallel will sich in Burgsteinfurt ein Protestzug gegen die etablierte Coronapolitik formieren.

„Spaziert uns doch den Buckel runter“, reagiert die Initiative „Steinfurt hält zusammen“ auf einen, über digitale Nachrichtendienste und Soziale Medien am Wochenende verbreiteten Aufruf mutmaßlicher Corona-Leugner und Impfgegner, sich am Freitagabend (21. Januar) zu einem Protestmarsch in Burgsteinfurt zu treffen. Wie ein Sprecher der Kreispolizeibehörde gegenüber unserer Zeitung bestätigte, ist die Demonstration mit maximal 100 Personen angemeldet. Auch das Steinfurter Ordnungsamt ist informiert. Kräfte beider Behörden werden den Protestzug begleiten, kündigt die Polizei an.