Spinnerei oder bahnbrechende Idee?

Dr. Thomas Thiele, FDP-Kandidat für das Oberbürgermeisteramt in Osnabrück, hat ambitionierte Pläne für eine „Internationale Bauausstellung“. Das Vorhaben könnte womöglich auch für den Kreis Steinfurt einen näheren Blick lohnend machen.

Internationale Bauausstellungen – hier in Hamburg vor einigen Jahren – sind immer auch eine große Chance, die Infrastruktur der ausrichtenden Stadt und von deren Umland nachhaltig zu verbessern. Das würde dann auch zumindest für die nordöstlichen Teile des Kreises Steinfurt gelten.

„FDP-Kandidat träumt von der ,Mezzopolis Osnabrück‘“ – so titelte die „Neue Osnabrücker Zeitung“ (NOZ) vor knapp einer Woche, als sie erstmals über die überaus ambitionierten Pläne von Dr. Thomas Thiele, dem FDP-Kandidaten für das Oberbürgermeisteramt in Osnabrück bei den niedersächsischen Kommunalwahlen am 12. September, berichtete. Das Vorhaben könnte womöglich auch für den Kreis Steinfurt einen näheren Blick lohnend machen, geht es doch um eine „Internationale Bauausstellung“ (IBA), die explizit ins Umland abstrahlen soll.