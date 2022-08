St. Paulis heißeste Ecke in Steinfurt

Die Musical Company Steinfurt hat am Freitag eine gelungene Premiere mit ihrer St.-Pauli-Produktion gefeiert. Es geht schrill und bunt zu in der „Heißen Ecke“.

Schräge Typen, schrilles Bühnenbild, packende Revuenummern: Die „Heiße Ecke“ hat alles, um den Alltag ein wenig vergessen zu lassen. „Wir brauchten nach der Corona-Krise ein Stück, das weder tragisch noch traurig ist“, sagte Indra Teepe, Ensemblemitglied der „Musical Company Steinfurt“, vor der Premiere der am Freitagabend im Martin-Luther-Haus. 2018 hatte das Ensemble das St.-Pauli-Spektakels unter der Regie von Daniel Lücke erstmals aufgeführt.

Es stimmt, dass viele humorvolle und frivole Szenen die turbulente Produktion charakterisieren, ganz frei von Melancholie ist sie trotzdem nicht. Aber so ist das Leben, wo Licht ist, da ist auch Schatten. St. Pauli, die „sündigste Meile der Welt“, laugt manche ihrer Akteure, vom Spieler über Zuhälter und Liebesdienerinnen bis hin zu Schnorrern und Losern, aus. Sie träumen von einem anderen, einem besseren Leben. Das steht bei diesem Stück nicht im Vordergrund, wird aber auch nicht vergessen.

Vor allem ist das Szenario um den Imbiss „Heiße Ecke“, eine Art „Magical Mystery Tour“ für das Publikum, ist reich an Überraschungen. Der Mix aus packenden Tanz- und Gesangsnummern und nachdenklich stimmenden Passagen machte Spaß. Den Darstellern wiederum war die Spielfreude deutlich anzumerken.

Bei der Premiere war nicht jeder Platz im Saal des Luther-Hauses besetzt, doch das war beabsichtigt. Coronabedingt - nein, die Normalität ist noch nicht ganz zurückgekehrt - ist das Kontingent an Sitzmöglichkeiten nicht komplett ausgeschöpft worden.

„Heiße Ecke“ auf sündiger Meile Musical Company Steinfurt Premiere Heiße Ecke Foto: Rainer Nix Musical Company Steinfurt Premiere Heiße Ecke Foto: Rainer Nix Musical Company Steinfurt Premiere Heiße Ecke Foto: Rainer Nix Musical Company Steinfurt Premiere Heiße Ecke Foto: Rainer Nix Musical Company Steinfurt Premiere Heiße Ecke Foto: Rainer Nix Musical Company Steinfurt Premiere Heiße Ecke Foto: Rainer Nix Musical Company Steinfurt Premiere Heiße Ecke Foto: Rainer Nix Musical Company Steinfurt Premiere Heiße Ecke Foto: Rainer Nix Musical Company Steinfurt Premiere Heiße Ecke Foto: Rainer Nix Musical Company Steinfurt Premiere Heiße Ecke Foto: Rainer Nix Musical Company Steinfurt Premiere Heiße Ecke Foto: Rainer Nix Musical Company Steinfurt Premiere Heiße Ecke Foto: Rainer Nix

Margot und Hannelore, die beiden Damen vom Grill, sind resolute Naturen, die sich von den bunten Vögeln vor dem Tresen nichts vormachen lassen. Jeder hat seine eigene Geschichte, ob es nun Mickey mit seinen Freunden Frankie und Pitter aus Pinneberg ist, der Hehler Henning, Gloria, der Transvestit oder die Bordsteinschwalben Nadja, Natascha, Sylvie und Martina. Ein echter Brüller war der Auftritt eines als Phallus verkleideten Schauspielers, der durch die Reihen schlurfte und vom Publikum auf die Bühne gehievt werden musste.

Straßenmusiker Jimmy, immer die Gitarre unter Arm und eine Flasche Alkohol in der Hand, will beim Imbiss mit Liedern bezahlen, doch das finden die Damen vom Grill nicht so prickelnd. Lisa hat kein Glück mit ihrem Lover und stets das Handy am Ohr, über das sie herzzerreißende Gespräche führt. Hannelore singt „Die Liebe kommt, die Liebe geht und nichts hält sie fest.“ Ein Stück Lebensweisheit in einem Milieu, wo alles käuflich ist. Doch eines steht gänzlich außer Zweifel: Die Currywürste der „Heißen Ecke“ sind die Besten auf St. Pauli.

Weitere Shows laufen am Donnerstag und Freitag (19. und 20. August), jeweils um 20 Uhr im Martin-Luther-Haus, Wettringer Straße 10.