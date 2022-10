Stärkung der medizinischen Infrastruktur vor Ort

Von dem von Bund und Land aufgelegten „Krankenhauszukunftsfonds“ profitiert auch das Marienhospital in Steinfurt. Wie die heimische CDU-Landtagsabgeordnete Christina Schulze Föcking (CDU) mitteilt, hat das NRW-Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales jetzt einen entsprechenden Förderbescheid ausgestellt. Damit, so Schulze Föcking, sollen notwendige Investitionen unterstützt und Krankenhäuser zukunftsfest gemacht werden. Der Fokus liege insbesondere auf den Bereichen der Digitalisierung und der Cybersicherheit. Insgesamt gibt es 170 598 Euro für zwei Projekte im Steinfurter Krankenhaus. So sollen sowohl die organisatorischen und technischen Voraussetzungen für eine verbesserte Informationssicherheit geschaffen, als auch die technische Ausstattung der Notaufnahme modernisiert werden.

Das Programm von Bund und Land umfasst insgesamt rund 893 Millionen Euro, wovon allein 270 Millionen Euro aus Landesmitteln zur Verfügung gestellt werden. Schulze Föcking sieht darin einen Gewinn für eine gute wohnortnahe Versorgung: „Das Geld ist an der richtigen Stelle angelegt und stärkt die medizinische Infrastruktur vor Ort.“