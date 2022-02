Wissen, wer sie waren

Die Gräuel-Taten gegen die jüdische Bevölkerung dürfen nicht in Vergessenheit geraten. Darum setzen sich in Steinfurt auch jüngere Menschen ein.

Gegen das Vergessen der Verbrechen gegenüber der jüdischen Bevölkerung in Deutschland, auch in Steinfurt

Die Stolpersteine in Steinfurt sind nur ein Teil der Stadt, der an die Gräueltaten der Nazis an der jüdischen Bevölkerung erinnert. Damit dies nicht vergessen wird, sollen die Überbleibsel der Vergangenheit stärker präsentiert werden.

Vergangenen Donnerstag war der Himmel bedeckt; zwischenzeitlich hat es geregnet. Die Sonne kam kein einziges Mal durch. Umso wichtiger, selbst für Licht zu sorgen, denn der 27. Januar ist ein wichtiger Gedenk- und Erinnerungstag für die Bundesrepublik. Vor 77 Jahren wurde das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau von den Alliierten befreit. Paare, Familien, Freundesgruppen und Einzelpersonen sind in den Gaskammern getötet worden – sie haben aber auch Fußspuren hinterlassen. Jüdisches Leben in Deutschland hat eine 1700-jährige Geschichte, die vielerorts gerade neu entdeckt und aufgedeckt wird – denn sie war schon immer da.

Stolpersteine findet man verteilt in der Steinfurter Innenstadt. Mit der Zeit fallen sie im Kopfsteinpflaster immer weniger auf. Die Initiative Stolpersteine Burgsteinfurt möchte jüdische Schicksale und Leben in der Stadt sichtbarer machen. Oliver Löpenhaus (47) und Lina-Sophie Hentzschel (20) haben 2021 die ehrenamtliche Arbeit von den Gründungsmitgliedern Ursula Kunze und Barbara Wachsmuth-Ritter übernommen.

Hentzschel steckt aktuell mitten in ihrem Studium, aber hatte den Weg zur Initiative bereits in ihrer Schulzeit gefunden: „Ich finde es super wichtig, aus der Vergangenheit zu lernen. Wir wollen gerade die jüngere Generationen sensibilisieren, dass so etwas nie wieder passieren darf.” Alter spiele für das Engagement keine Rolle. Mittlerweile hat sich die Initiative neu orientiert. Mehr Zeit gleich mehr Projekte, hieß die Devise.

„Stolpersteine in Burgsteinfurt”: Die Lebensgeschichten hinter den Stolpersteinen

Oliver Löpenhaus denkt da vor allem an die Dokumentation „Stolpersteine in Burgsteinfurt”, die ohne eine Umstellung auf digitale und regelmäßige Treffen sowie zeitgleiches Arbeiten an Dokumenten nicht möglich gewesen wäre. Auf 168 Seiten werden die Lebensgeschichten der jüdischen Burgsteinfurter hinter ihrem Stolperstein erzählt.

Steinfurter werden die Adressen kennen: Alexander-Rolinck-Straße 2, Bahnhofstraße 21 oder Kautenstege 10. Letztere bewohnte die Familie Hermann Emanuel. Die Töchter sind in den 1930er Jahren nach Palästina ausgewandert. Ihr Vater wurde zusammen mit anderen jüdischen Burgsteinfurtern in das Konzentrationslager Theresienstadt deportiert. Der Name blieb in Burgsteinfurt vielen Menschen im Gedächtnis. Im „Hermann-Emanuel-Berufskolleg” werden heute Jugendliche unterrichtet. Der Name des Berufskollegs erinnert an Hermann Emanuel, der seit seinem 24. Lebensjahr in Steinfurt als Kantor, Lehrer und Bürger wirkte. „Sicherlich wird das Erinnern immer ein zentraler Punkt unserer Aufgaben bleiben. Wir möchten aber auch an die Geschichte der Juden vor der Shoa erinnern”, beschreibt Löpenhaus die Aufgabe.

Was bleibt sind die Anlässe - jedoch vielfältiger und zahlreicher. Im Rahmen des bundesweiten Themenjahrs „1700 Jahre jüdisches Leben” ging es gemeinsam auf dem Rad zu unterschiedlichen jüdischen Orten in Burgsteinfurt. Für Löpenhaus, der die Tour organisiert hat, ein Erfolg. Bei jüdischem Essen ist ein reger Austausch unter den Beteiligten entstanden. Dabei sollen Gedenkveranstaltungen wie etwa zur Reichspogromnacht nicht in den Hintergrund rücken, sondern, so findet Hentzschel, das Blickfeld erweitern: „Wir möchten unseren Fokus nicht nur auf das legen, was schlimm in der Vergangenheit war, [. . .] sondern auch auf das, was die jüdische Kultur zu bieten hat und wie bereichernd sie für uns alle ist.”

Weitere Begegnungen zu schaffen, das erhoffen sich Löpenhaus und Hentzschel von ihren Projekten für 2022. Da ist zum Beispiel „unser größtes Projekt”, wie Löpenhaus es nennt. Es geht um die ehemalige jüdische Volksschule. Das Haus soll zu einer Begegnungsstätte werden. „Möglicherweise ist da ja auch ein Zimmer frei für ein kleines Museum”, überlegen die beiden Ehrenamtler.

„Denkt an eure ehemaligen Nachbarn. Vergesst sie nicht."

Dunkle Flecken allmählich anzugehen und Steinfurtern das jüdische Erbe der Stadt aufzuzeigen, das ist das Ziel, das die Initiative auch in 2022 verfolgen möchte: „Denkt an eure ehemaligen Nachbarn. Vergesst sie nicht. Denn dann haben die Nazis ihr Ziel erreicht.“ Steinfurt ist im Münsterland dabei.

Im Dezember hat die Villa ten Hompel ihre Aktion #DeportationenSichtbarMachen gestartet. Vielleicht sind sie jemandem in Münster aufgefallen: Die mit Sprühfarbe aufgemalten Fußstapfen am ehemaligen Gertrudenhof, Ecke Warendorfer Straße und Kaiser-Wilhelm-Ring. Diese Spuren sollen präsent machen, wer damals an den markierten Stellen gestanden hat: Jüdische Menschen, die in dem Sammellager über mehrere Tage vor ihrer Deportation festgehalten worden sind.

Mit „BELEUCHTEN“ wollte man am vergangenen Donnerstag auf eine Deportation am 27. Januar aufmerksam machen. Stolpersteine wurden mit Kerzen oder der Smartphone-Taschenlampe ins Licht gerückt.

Für den Leiter des Geschichtsortes, Axel Doßmann, sind die Aktionen die „erste Antwort“ auf ein Weiterdenken von etablierten Gedenkformen. Volontärin Kim Sommerer betont mit Blick auf die weitere Arbeit: „Auch danach möchten wir weitere Impulse geben und die Aufmerksamkeit auf unterschiedliche Verbrechen und Betroffene lenken – und sind natürlich offen für weitere Ideen!”