Steinfurt ist „very welcoming“

Am Royal College of Music in London hat Hannah Parry studiert. Organistin, das ist ihr Beruf. Seit Mai ist sie in Steinfurt zu Hause.

Wie kommt diese Frau nach Steinfurt? Die Frage stellt sich unwillkürlich, wenn man sich die Vita von Hannah Parry anschaut: renommierte Musikerin, Weltreisende, Bloggerin, Tauchlehrerin und nicht zuletzt freiwillige Helferin in Flüchtlingscamps. Tatsächlich ist die 34-Jährige keine typische „Neubürgerin“, dennoch lebt die gebürtige Engländerin seit Mai 2021 in der Kreisstadt und findet Steinfurt „very welcoming“. Besonders in der Evangelischen Kirchengemeinde hat sie schnell Anschluss gefunden und hatte schon einige Einsätze an der Orgel, zuletzt ein eigenes, sehr gefeiertes Konzert in der Großen Kirche (wir berichteten).