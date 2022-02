Mit Chip oder ohne? Diese Frage muss in der kommenden Woche die Politik beantworten. Es geht um den Abfall der Steinfurter. Eine Entscheidung, die den Bürger einiges kosten kann.

2014 wurden bei der Abschaffung des Wiegesystems alle alten Tonnen eingesammelt. Was blieb, ist der von außen unsichtbare Chip, mit dessen Hilfe die Gefäße den Haushalten zugeordnet werden können.

Die Verwaltung hält an ihrer Argumentation fest: Die Chips in den Steinfurter Mülltonnen, ein Relikt aus den Zeiten, als der Abfall noch gewogen wurde, sind für eine reibungslose und schnelle Bearbeitung im Rathaus weiter dringend notwendig. Der Umweltausschuss soll in seiner nächsten Sitzung erneut darüber beraten. Der Streit mit der Politik über die Notwendigkeit des Systems geht auf einen gemeinsamen Antrag von FWS und GAL zurück, die im vergangenen Jahr gefordert hatten, auf das System zu verzichten.