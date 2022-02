Steinfurt spendet für Flüchtlinge

Auch in Steinfurt ist Betroffenheit über den Krieg in der Ukraine groß. Dabei belassen es die Bürger aber nicht. Sie werden aktiv – und spenden.

Dass die Hilfsbereitschaft der Steinfurter groß sein würde, das war Hermann Vortkamp und seinen Kollegen wohl klar. Aber so groß? „Einfach unfassbar“, sagt der Unternehmer beim Blick aus seinem Bürofenster. Gerade fährt ein weiterer Pkw vor. Ein Frau mittleren Alters steigt aus, geht zum Kofferraum und schleppt einen Karton nach dem nächsten zum offenen Anhänger, wo ein Mitarbeiter die wertvolle Fracht annimmt und sauber auf der Ladefläche stapelt. „So geht das schon den ganz Tag“, erzählt Vortkamp. „Der erste Hänger ist schon bis zur Decke voll.“ Dabei hat er mit seinen Mitstreitern erst am Sonntagabend über Facebook und Co. publik gemacht, dass das Firmengelände am Schoppenkamp 20 Abgabestelle für Hilfsgüter für die Flüchtlinge aus der Ukraine ist. Ebenso wie der Friseursalon „Hair Affair“ von Petra Loddo am Kroosgang.

Hermann Vortkamp war am Sonntag von einem Freund aus Neuenkirchen „angetickert“ worden, ob er bei der kreisweiten Solidaraktion „Spenden für die Ukraine“ dabei ist. „Da musste ich nicht lange überlegen“, so der Elektrotechnikermeister. Durch persönliche Kontakte nach Polen wissen die Akteure genau, was die Flüchtlinge aus der Ukraine derzeit alles benötigen. „Wir gehen davon aus, dass zum Wochenende der erste 40-Tonner Richtung Polen rollt“, so Vortkamp. Bis dahin wird in verschiedenen Orten des Münsterlandes – wie in Steinfurt auch – fleißig gesammelt. „Wir bringen die Hilfsgüter dann zur zentralen Sammelstelle in Neuenkirchen“, erklärt er das weitere Prozedere. Dort werden die Kartons samt Inhalt sortiert und verladen.

„Wir sammeln ausschließlich Sachgegenstände, also kein Geld“, betont Hermann Vortkamp. „Aber bitte keine Flipflops.“ Sommermode sei weniger gefragt. Überhaupt stehe Kleidung auf der Bedarfsliste derzeit nicht mehr ganz oben. Medizinische und Hygieneartikel hingegen schon. Medikamente wie Schmerz- und Desinfektionsmittel zum Beispiel. Windeln, Verbandsmaterial, aber auch ausrangierte Rollstühle, Zahnbürsten- und -pasta, Seife, Toilettenpapier und Feuchttücher. Natürlich werden an der polnisch-ukrainischen Grenze auch haltbare Lebensmittel für Erwachsene und Kinder sowie Getränke dringend benötigt.

Damit die Lieferungen aus Steinfurt auch schnell und sicher in Polen ankommen, bitten die Ehrenamtlichen, alles in Pappkartons zu verstauen, die gut sichtbar beschriftet sind. Bei der Kleidung fehlt es an Unterwäsche, Regenjacken, Schlafsäcken und ähnlichem. Auch Haushaltswaren wie Taschenlampen, Batterien, Geschirr und Besteck, Kerzen und Streichhölzer fehlen.

Die Borghorster Friseurmeisterin Petra Loddo hat sich am Sonntag ebenfalls spontan bereit erklärt, Hilfsgüter in ihrem Salon am Kroosgang 8 entgegenzunehmen. „Parallel habe ich die ersten Firmen angesprochen, ob sie uns mit Sachspenden unterstützen können“, so die Friseurmeisterin. Mit ersten Erfolgen. So hat ein Textilunternehmen aus Borghorst die ersten 100 Decken gespendet. Petra Loddo: „Ich werde noch weitere Firmen ansprechen.“