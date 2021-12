Steinfurterin (83) gewinnt 32.000 Euro

Am Ende fehlte Renate Muddemann aus Steinfurt-Borghorst im richtigen Moment der Mumm: Bei der 64 000-Euro-Frage gab die 83-Jährige auf in der Folge von „Wer wird Millionär?“, die am Montagabend ausgestrahlt wurde. Die älteste Teilnehmerin in der Geschichte der RTL-Sendung wusste nicht, was der häufigste Grund für Einsätze der Pannenhelfer ist. Ihr Telefonjoker riet zur defekten Autobatterie. „Nee, das ist Quatsch!“, konterte die burschikose Borghorsterin, doch es fehlte die Zeit, das auszudiskutieren. Sie war für den leeren Tank – traute sich aber nicht. Das war ihr Glück: Die Batterie war die richtige Antwort. Damit gewann Muddemann, die sich lachend „Queen von Westfalen“ nannte, 32 000 Euro – und will sich drei Tage im Wellness-Hotel gönnen.