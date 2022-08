Stimmen zum Weggang von Pfarrer Dr. Jochen Reidegeld

Auch wenn die Amtszeit von Dr. Jochen Reidegeld als leitender Pfarrer von St. Nikomedes vergleichsweise kurz war – das Bedauern über seinen Weggang ist groß in der Stadt. Seine Bemühungen, den Reformprozess in der katholischen Kirche voranzutreiben, rechnen die Steinfurter dem 53-Jährigen besonders hoch an. Gleichzeitig haben viele Befragte Angst davor, dass die freigewordene Stelle länger vakant bleiben wird.

