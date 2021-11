Super-Kühe auf dem Catwalk

Schnurgerade der Rücken, Body, Beine und Füße perfekt in Shape, der Euter fest geformt, dazu eine Ausstrahlung und Coolness, die selbst Fachleute nur noch staunen lassen. Tykie ist ein echtes Topmodel, absolute Spitze unter rotbunten Geschlechtsgenossinnen. Ausgezeichnet für ihre Eleganz und Harmonie ist Tykie von Awesome, wie sie mit vollständigem Namen heißt, einzigartig im gesamten westdeutschen Einzugsbereich der Rinder Union (RUW) mit Nordrhein-Westfalen, Rheinland Pfalz und dem Saarland. Auf der jüngst in den Zentralhallen in Hamm von der RUW ausgerichteten Schau hat die fünfjährige und dreifache Mutter am Ende den Titel eines „Grand Champion“ gewonnen – und ihren Besitzer, Friedrich Köster aus Burgsteinfurt, mächtig stolz gemacht. Es war längst nicht der erste Titel, den die Züchterfamilie eingeheimst hat, wohl aber einer der bedeutendsten, mit dem sie von vergleichbaren nationalen und internationalen Schauen in die Heimat zurückgekehrt ist.

