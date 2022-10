Täter und Opfer beschuldigen sich gegenseitig

Sie sind mit Fäusten aufeinander losgegangen, haben sich an den Haaren gezogen, sich am Boden gewälzt und sich gegenseitig in den Schwitzkasten genommen. Es soll Hiebe mit einem Baseballschläger, ein blutendes Auge, jede Menge Prellungen, blaue Flecke, ein zerstörtes iPhone und weitere Gewaltandrohungen gegeben haben. Wie sich diese Auseinandersetzung zwischen den zwei jungen Frauen und Müttern am 17. Dezember vergangenen Jahres genau abgespielt hat, das ist am Dienstag im Steinfurter Amtsgericht allerdings völlig offen geblieben. Der Strafprozess, in dem eine 29-jährige Steinfurterin wegen Körperverletzung angeklagt ist, musste vertagt werden.

