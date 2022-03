Turbo für die Klimaschutzoffensive

Es soll der „Steinfurter Klimaschutzoffensive“ ordentlichen Schub geben und sucht in der Maßnahmenbreite gesehen seinesgleichen unter den Städten und Gemeinden des Kreises: 67000 Euro beträgt das Gesamtbudget des städtischen Klimaschutzprogramms auf Grundlage der sogenannten Billigkeitsrichtlinie des Landes NRW, das nach dem positiven Ratsbeschluss in der vergangenen Woche ab sofort den Steinfurter Haushalten für Investitionen zur Verfügung steht.

Diese können ab sofort und noch bis Ende Mai gestellt werden. Klimaschutzrelevante Investitionen in vier Bereichen werden gefördert: Im Bereich „Solarenergie“ mit einem Volumen von 27 000 Euro sind es die Installation von Photovoltaikanlagen auf Bestandsgebäuden sowie die Anschaffung steckerfertiger Balkonanlagen, im Bereich „Wärme aus erneuerbaren Energien“ mit einem Volumen von 20 000 Euro der Austausch alter Heizungen auf Basis fossiler Brennstoffe durch moderne Anlagen wie zum Beispiel Wärmepumpen oder Pelletheizungen und im Bereich der „Klimafreundlichen Mobilität“ unter anderem die Anschaffung von Lastenrädern, E-Motorrollern oder Speed-Pedelecs. Schlussendlich geht es auch um „Effizienzmaßnahmen an Bestandsbauten“ wie zum Beispiel Optimierung des hydraulischen Abgleichs von Heizungsanlagen oder das Dämmen von Heizkörpernischen. Für die beiden letzteren Förderbereiche stehen jeweils 10 000 Euro bereit.

Möser rät Investitionswilligen, die einen Zuschuss in Anspruch nehmen und einen Antrag stellen wollen, sich zuvor genau über die Förderrichtlinien zu informieren. Dafür bleibe genug Zeit, die Antragsfrist läuft bis zum 31. Mai. Möser: „Es gibt kein Windhundverfahren nach dem Motto ,Wer zuerst kommt, mahlt zuerst‘. Alle vollständig eingereichten Anträge haben die gleiche Chance auf Förderung.“

Wichtig zu beachten sei, dass nur Personen, die ihren Erstwohnsitz in der Kreisstadt haben, antragsberechtigt sind. Zudem dürfe nicht mit den Maßnahmen begonnen werden, bevor ein Antrag gestellt ist. Maßnahmen außerhalb des Stadtgebiets werden nicht gefördert.

Das Förderprogramm ist zudem auf lokale Wertschöpfung ausgerichtet. Dies bedeutet, dass Aufträge im Grundsatz nur an Steinfurter Handwerksbetriebe oder Fachhändler vergeben werden dürfen. Er habe im Vorfeld mit vielen Betriebsinhabern gesprochen, die signalisiert hätten, genug Kapazitäten bereithalten zu können, um die Vorhaben auch zeitnah umsetzen zu können, sagt Möser. Lediglich in dem Fall, dass schriftlich bestätigt wird, dass der örtliche Betrieb den Auftrag bis zum Ende des Förderzeitraums (30. November) nicht ausführen kann, darf ausnahmsweise ein auswärtiger Betrieb in Anspruch genommen werden.

Weitere Details zum städtischen Klimaschutzprogramm sind den Förderrichtlinien zu entnehmen, die auf der Homepage der Stadt Steinfurt hinterlegt sind. Dort ist auch das Antragsformular downloadbar. Weitere Auskünfte erteilen darüber hinaus Simon Möser unter Telefon 02552/ 925274 oder E-Mail klimaoffensive@stadt-steinfurt.de oder bei technischen Fragen zum Themenkomplex erneuerbare Energien Hanna Companie von der StEIn GmbH unter Telefon 02552/707501 oder E-Mail hanna.companie@stein-gmbh.org.