Umsatteln aufs Lastenfahrrad

Das Klimaschutzmanagement der Stadt Steinfurt macht darauf aufmerksam, dass örtliche Vereine, Verbände, Kindertagesstätten und kulturelle Einrichtung bei der Anschaffung von Lastenfahrrädern mit einer Förderung durch die Stadt Steinfurt rechnen können. Im Rahmen der „Steinfurter Klimaoffensive“ sind dafür vom Rat insgesamt 10 000 Euro zur Verfügung gestellt worden.

Klimaschutzmanager Simon Möser erklärt dazu, dass in Steinfurt laut einer Erhebung durch den Kreis Steinfurt von 2011 werktags 26 Prozent aller Wege mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. Lasten auf zwei Rädern zu transportieren, das sei allerdings noch nicht sehr verbreitet. Bisher seien erst wenige dieser Spezialfahrräder mit Kinderanhängern beziehungsweise Aufbauten im Stadtbild zu sehen. Heute würden noch die allermeisten Bürger – auch die passionierten Radler – für den Lastentransport ihren Pkw nutzen. Lastenfahrräder sind nach Auffassung von Möser aber eine echte Alternative zum Auto, auch wenn es darum gehe, Kinder zu transportieren oder sperrige und schwere Güter zu bewegen. Mithilfe eines Elektroantriebs sei der eigene Kraftaufwand verträglich.

Elektroantrieb

Möser fügt an: „Die Vorteile des vermehrten Einsatzes von Lastenrädern sind vielfältig.“ Durch die Bewegung wird die Fitness der Radler gefördert, auch die Allgemeinheit profitiere durch verminderten Lärm, weniger Feinstaub, Stickoxid-Abgase und dem geringeren motorisierten Stadtverkehr. Zudem werde durch die Nutzung geförderter Verkehrsmittel CO 2 eingespart. Somit trage der vermehrte Einsatz dieser Verkehrsmittel zum Klimaschutz und zur 2019 vom Rat ausgerufenen „Steinfurter Klimaoffensive“ bei.

CO2 einsparen

Möser erklärt, dass sich das Förderprogramm ausschließlich an den anfangs aufgeführten Empfängerkreis in Steinfurt richtet. Bei förderfähigen Lastenrädern handelt es sich um werksneue Fahrräder, die speziell zum Transport von Gütern und/oder Personen konstruiert werden. Das heißt: Sie müssen über standardisierte Transporteinrichtungen verfügen, die fest mit dem Fahrrad verbunden sind. Außerdem müssen sie ein Transportvolumen von mindestens 0,20 Kubikmeter (entspricht 200 l) oder eine Nutzlast (=zulässiges Gesamtgewicht minus Eigengewicht des Fahrzeugs) von mindestens 150 Kilogramm aufweisen. Gefördert werden sowohl muskelbetriebene Lastenräder als auch Lastenräder mit elektrischer Unterstützung. Auch Kinderanhänger und Anhänger für den Warentransport sind förderfähig. Der Kauf eines gebrauchten Lastenrades oder -anhängers wird nicht gefördert. Das Lastenrad oder der Anhänger muss bei einem Zweiradfachgeschäft in Steinfurt erworben werden. Bei Online-Einkäufen erfolge keine Bezuschussung. Antragsteller können mit maximal 750 Euro Förderung durch die Stadt Steinfurt rechnen.

Antrag stellen

Ansprechpartner für dieses Programm ist das Klimaschutzmanagement der Kreisstadt Steinfurt, E-Mail klimaoffensive@stadt-steinfurt.de, Telefon 0 25 52/ 92 52 74.