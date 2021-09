Umstrittenes Parkscheiben-Parken bei Penny

1,5 Stunden Höchstparkdauer und die Parkscheibe raus: Wer sich nicht an diese Regeln hält zahlt – und mit 24,90 Euro nicht gerade wenig. Gleich neun überdimensionale Hinweisschilder weisen auf dem Parkplatz des Discounters Penny an der Ochtruper Straße auf die Bestimmungen hin, die auf dem Areal gelten. Fährt der Penny-Kunde beziehungsweise der der in das Gebäude integrierten Bäckerei auf den Parkplatz auf, bindet er sich automatisch an diese Vorschriften. So steht es unter anderem in den „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“, die auf der Rückseite einzelner Hinweisschilder bis ins Detail zu lesen sind. Der Parkplatznutzer erfährt darin, dass er einen Vertrag mit der Firma „fair parken“ eingeht, Zuwiderhandlungen ziehen eine „Vertragsstrafe“ in besagter Höhe nach sich. Die Düsseldorfer Firma hatte im Frühjahr den Auftrag von Penny erhalten, den Parkraum der Filiale an der Ochtruper Straße zu kontrollieren.

