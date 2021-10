„Unsere Geduld war am Ende“

Das Kino Steinfurt hat harte Zeiten hinter sich und befindet sich nach dem Restart wieder im Aufwind. Dennoch ist die Stimmung bei den Betreibern Tobias und Stefanie Hamer getrübt. Es gibt Streit mit Nachbar Ewald Schröder, der jetzt in einer Klage gipfelt. Der Vorwurf, der im Raum steht, lautet übermäßige Lärmbelästigung. „Wir haben die Klageschrift am Wochenanfang über unseren Anwalt erhalten“, sagt ein konsterniert wirkender Tobias Hamer.

Es ist der vorläufige Höhepunkt eines schon länger schwelenden Zerwürfnisses mit dem Nachbarn, der zugleich auch als Vermieter für die Räume zwischen Kino und Kinobar aufgetreten ist. Betonung auf ist. Denn das Mietverhältnis läuft aus, wie Hamer erklärt. „Wir hatten ihn, wie im übrigen auch alle weiteren Geldgeber zu Beginn der Corona-Krise, vorsorglich darüber informiert, dass wir nicht ausschließen könnten, aufgrund wegbrechender Einnahmen mit Zahlungen, in seinem Fall die Miete, in Rückstand zu geraten“, rekapituliert Tobias Hamer.

Der Vermieter habe auf diese Nachricht sehr restriktiv reagiert und erklärt, dass er den Mietvertrag kündigen werde, falls es tatsächlich zu Rückständen kommen würde. Da man diese nicht ausschließen konnte und die Zwischenräume verzichtbar waren, entschloss sich das Ehepaar Hamer schließlich seinerseits, aus dem Vertrag auszusteigen – „auch um Fixkosten zu sparen“, wie Hamer betont. Es kam zu einem Vergleich, der den vorzeitigen Ausstieg zum Februar kommenden Jahres vorsieht. Seitdem werden der Zwischentrakt, der vornehmlich als Büro und Nebenraum der Bar unter anderem für das Billard-Spiel fungierte, nicht mehr genutzt. Hamer legt Wert auf die Feststellung, dass „wir selbstverständlich bis zum Schluss die vereinbarte Miete zahlen werden“.

Zum Vorwurf des übermäßigen Lärms sagt er: „Die Vorstellungszeiten sind nicht anders als in den Jahren vor Corona auch.“ Will heißen: Mit ganz wenigen Ausnahmen im Jahr sei gegen 23 Uhr Schluss mit dem Kinobetrieb. Zudem sei man dem Nachbarn entgegengekommen und habe beispielsweise Lautstärke und Basseinstellung der Lautsprecher im angrenzenden Saal reduziert.

Tobias Hamer betont, trotz des angestrengten Rechtsstreits, „von dem wir noch nicht genau wissen, was wir von ihm halten sollen“, für Gespräche, die zu einer einvernehmlichen Lösung führen, offen zu sein. Ob sie allerdings auf direktem Wege stattfinden können, daran zweifelt der Kinobetreiber.

Auf der Kinoseite im sozialen Netzwerk Facebook, auf der der Sachverhalt veröffentlicht ist, zeigen viele Kinofans ihr Unverständnis über die Klage. Es gibt aber auch andere Stimmen, die vermuten, dass der Vermieter auch triftige Gründe für sein Vorgehen haben könnte.

Auf Anfrage bestätigt Ewald Schröder, Klage gegen die Hamers wegen des besagten Vorwurfs eingereicht zu haben. Es sei der Endpunkt einer langen Entwicklung, bei der man immer wieder auf die Missstände aufmerksam gemacht habe, mündlich wie auch schriftlich – doch vergebens. „Von den Hamers ist nicht ein einziges Mal jemand zu uns gekommen, um die Lärmbelastung aus unserer Sicht auf sich wirken zu lassen“, beklagt Schröder mangelnde Kooperationsbereitschaft der Mieter. Man sei immer an einer Lösung interessiert gewesen, aber irgendwann sei die Geduld auch mal zu Ende. Vor allem die aus dem Kinosaal 2 dringenden Sound- und Akustikeffekte seien über die Jahre immer intensiver und daher sehr belastend geworden, erklärt Schröder. „Zwar ist in aller Regel gegen 23 Uhr Schluss, aber es geht ja auch schon am Nachmittag los“, berichtet er. Zwar sei zwischenzeitlich die Lautstärke heruntergeregelt worden, bestätigt er die Aussage von Tobias Hamer. Dies sei aber immer nur kurzzeitig so gewesen. Gänzlich unzumutbar seien die Nachtvorstellungen. Diese seien zwar relativ selten, dauerten dann aber bis 3 Uhr in der Nacht.

„Wir sind an einer Lösung auch weiter interessiert“, sagt Schröder, der bedauert, dass sich die Hamers nur schriftlich mit ihnen kommunizieren. Eine effektive Schallisolierung könnte Abhilfe schaffen. „Wir haben uns zuletzt noch einmal schriftlich an den Anwalt der Hamers gewandt mit der Bitte um Stellungnahme.“ Nachdem keine Reaktion gekommen war, sei nur noch der Weg zum Gericht geblieben.

Was die Mietzahlungen anbelangt, habe man frühzeitig darauf hingewiesen, dass man auf diese finanziell zur Bestreitung des Lebensunterhalts angewiesen sei. Sie seien jedoch von den Hamers mit der Begründung der Einnahmeausfälle aufgrund der Corona-Krise trotzdem einseitig gekürzt worden.

„Sie haben später dann nachgezahlt, aber den Vertrag dann über ihren Rechtsanwalt gekündigt“, beschreibt Schröder seine Sicht der Dinge. Da der Vertrag aber über zehn Jahre angelegt war, habe man sich schließlich über einen Vergleich geeinigt. Das ändere aber nichts am weiter ungelösten Lärmproblem.