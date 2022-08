Verbesserte Nierenfunktion

Eine Studie, die Filiz Tosun-Koc im Rahmen ihrer Doktorabend erstellte, hat in Fachkreisen für Aufmerksamkeit gesorgt. Deshalb wurde sie nun zu einem Kongress eingeladen, der in Paris stattfindet.

Wer eine Nierentransplantation hinter sich hat, der kann erstmal froh sein: Insgesamt 6600 Menschen stehen deutschlandweit auf der Warteliste, nur knapp 2000 Transplantationen wurden 2021 durchgeführt. Doch ist die Niere erstmal transplantiert, geht es um die Auswahl der richtigen Medikamente, um die Abstoßung des Organes zu verhindern. Oft bringen diese immunsupprimierenden Präparate unerwünschte Nebenwirkungen mit sich, die sich negativ auf die Nierenfunktion auswirken können.

Filiz Tosun-Koc ist Assistenzärztin am UKM Marienhospital Steinfurt. Im Rahmen ihrer Doktorarbeit hat sie die Umstellung von Betroffenen auf ein neueres Medikament, das sogenannte LCP-Tacrolimus untersucht. Nierentransplantierte wurden am UKM von einem etablierten Medikament darauf umgestellt und über drei Jahre beobachtet, diese Daten flossen in die Arbeit ein. Mit dem Ergebnis, dass es unter dem neuen Medikament zu einer verbesserten Nierenfunktion bei den Patientinnen und Patienten kam.

„Die Studie hat in den Fachkreisen große Aufmerksamkeit erzeugt, sodass Frau Tosun-Koc zum europäischen Nephrologen-Kongress nach Paris eingeladen wurde“, sagt Privatdozent Dr. Gerold Thölking, geschäftsführender Chefarzt der Klinik für Innere Medizin/Nephrologie am MHS in Steinfurt. Er freut sich über das hervorragende Ergebnis. Thölking weiter: „Möglich wurde das durch die Zusammenarbeit mit der Medizinischen Klinik des Uniklinikums Münster. Dorther kamen die Daten für die Studie.“ Deren Leiter Prof. Dr. Herrmann Pavenstädt und der leitende Oberarzt der Transplantationsnephrologie am UKM, Prof. Dr. Stefan Reuter, sind maßgeblich an der Publikation beteiligt: „Wir beglückwünschen Frau Tosun-Koc zu ihrer Arbeit. Es ist wunderbar, dass diese Forschung nun unseren Patientinnen und Patienten zugute kommt und ihnen größere Lebensqualität beschert.“