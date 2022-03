Verbotsschilder reichen aus – noch

Egal zu welcher Jahreszeit: Wer am Seller und Tütenbrinksee vorbeikommt, wundert sich schon über die vielen Besucher, die sich an den idyllisch gelegenen Gewässern aufhalten. Die Kennzeichen der Wagen, die auf den unbefestigten Parkstreifen zwischen den beiden Seen parken, stammen aus ganz Nordrhein-Westfalen – teils sogar noch darüber hinaus. Was hat es damit auf sich? Steht doch auf den Schildern im Eingangsbereich der Seen gleich doppelt der Hinweis auf ein Betretungsverbot der Grundstücke für „nicht berechtige Personen“.

„Das sind alle, die nicht Mitglied des Angelsportvereins Burgsteinfurt und der Segelvereins SSG Stormvogel sind“, stellt Rainer Gremplinski, Vorsitzender des ASV Steinfurt, auf Anfrage klar. Die Angelfreunde teilen sich zusammen mit dem Segelverein den 32 Hektar großen Seller See als Pachtgewässer, der zwölf Hektar große Tütenbrinksee ist Vereinsgewässer des ASV. Gremplinski weiß um die Anziehungskraft der Seen, räumt Probleme mit illegaler Nutzung ein. Er stellt aber auch klar, dass diese und die damit einhergehenden Umweltbelastungen am ebenfalls als Vereinsgewässer genutzten Kieferngrundsee südlich der B 54 ungleich größer sind. „Das hält sich bei den beiden anderen Seen im Vergleich in Grenzen“, so Gremplinski wörtlich. Er führt das darauf zurück, dass die Seen (noch) nicht den Bekanntheitsgrad des Kieferngrund-Gewässers haben, das – begünstigt auch durch die Verbreitungsmöglichkeiten von Infos im Internet – mittlerweile über ein weit überregionale Anziehungskraft verfüge.

Im Vergleich dazu sind die nördlicher gelegenen Seen in Sellen fast noch weiße Flecken auf der Landkarte. Dass Auto mit auswärtigen Kennzeichen dort regelmäßig parken, ist für den ASV-Vorsitzenden jedenfalls noch kein Hinweis darauf, dass diese Entwicklung auch auf diese Gewässer zugreift. „Wir haben auch viele Vereinsmitglieder, die auswärts wohnen“, so der Vorsitzende.

Kurzum: Akuten Handlungsbedarf, illegale Besucher von ihrem Tun abzuhalten, sieht Gremplinski bei den beiden Seen derzeit nicht. Eine komplette Umzäunung der Gewässer, die ein Betreten wirksam verhindern würden, sei nicht vorgesehen und auch finanziell kaum stemmbar. Die vorhandenen Schranken in den Eingangsbereichen müssen reichen, sie sollen ein direktes Vorfahren bis an die Ufer der Seen für Pkw verhindern.

Ärgerlich ist für die Pächter – sowohl für die SSG als auch den ASV – allerdings, dass immer wieder Müll in die Landschaft gekippt wird. Auch aktuell ist das der Fall: Der Inhalt mehrerer Hausmüllsäcke verteilt sich auf dem Parkstreifen vor dem Seller See. „Die Beseitigung bleibt auf uns sitzen“, hat Rainer Gremplinski für derartiges Verhalten kein Verständnis.