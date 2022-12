Verwaltung antwortet Anliegern

Flüchtlingsunterkunft am Ascheweg

Burgsteinfurt

Am Ascheweg soll eine Flüchtlingsunterkunft für 40 Personen entstehen. Anwohner haben dagegen Bedenken geäußert. Die Stadtverwaltung geht auf die Kritik ein – kommt aber in weiten Teilen zu einer anderen Einschätzung und hält an dem Projekt fest.