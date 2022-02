Verzweiflung, Empörung, Tränen

Zum „Friedensgebet der Religionen“ haben sich gestern Abend zahlreiche Menschen aus der ganzen Stadt in der St.-Nikomedes-Kirche getroffen. Pfarrer Dr. Jochen Reidegeld hatte nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine zu dem konfessionsübergreifenden Schulterschluss eingeladen. Bewegend waren die Momente, als junge Frauen und Männer aus verschiedenen Nationen an das Mikrofon traten, um in ihren Muttersprachen für Frieden und Freiheit zu beten.

Zum „Friedensgebet der Religionen“ haben sich gestern Abend zahlreiche Menschen aus der ganzen Stadt in der St.-Nikomedes-Kirche getroffen. Pfarrer Dr. Jochen Reidegeld hatte nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine zu dem konfessionsübergreifenden Schulterschluss eingeladen. Bewegend waren die Momente, als junge Frauen und Männer aus verschiedenen Nationen an das Mikrofon traten, um in ihren Muttersprachen für Frieden und Freiheit zu beten. Pastor Stefan Sharko, gerade aus seiner ukrainischen Heimat in die Pfarrei St. Johannes Baptist Altenberge zurückgekehrt, schilderte, wie der Krieg ein Gefühl der Ohnmacht, Empörung und Verzweiflung bei seinen Landsleuten auslöst. Er selber sei traurig, betroffen und entsetzt über das, was Putin angerichtet habe.

Bürgermeisterin Claudia Bögel-Hoyer bekannte, dass sie geweint hat, als die Nachrichten vom Einmarsch russischer Truppen im Radio gesendet wurden. Putins Angriff sei auch ein Angriff auf die demokratische Grund- und Werteordnung. Bögel-Hoyer berichtete, dass sich bereits Steinfurter bei ihr gemeldet und ihre Bereitschaft erklärt haben, ukrainische Flüchtlinge aufzunehmen.

Jochen Reidegeld rief dazu auf, entschlossen allen entgegenzutreten, die den Weg der Gewalt gehen wollen. Freiheit sei ein Geschenk. Reidegeld appellierte an seine Zuhörer, sich auf die Werte zu besinnen, die das demokratische Gemeinwesen ausmachen: „Wir müssen lernen. aufeinander zu hören und füreinander da zu sein.“ Das Gebet sei ein Weg, sich gegenseitig zu stärken und Versöhnung zu suchen.

Das Bistum Münster hat unterdessen dazu aufgerufen, in den kommenden Tagen Kerzen in Fenstern zu entzünden. „Du. Ich. Wir. Gegen den Krieg. Für den Frieden. Eine Kerze. Ein Fenster. Jeden Abend. 18 Uhr.“, so lautet das Motto der Aktion. Sie soll ein Zeichen für den Frieden und der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine setzen.

Ein weiteres Friedenszeichen hat gestern auch die Stadtverwaltung gesetzt. Vor dem Steinfurter Rathaus ist die Europa-Fahne gehisst worden. „Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Geschehnisse halte ich es für notwendig, im wahrsten Sinne des Wortes Flagge zu zeigen“, erklärte die Bürgermeisterin zu dieser Initiative.