Viel zu sehen und zu erleben

„Hier in Borghorst geht es richtig zur Sache, wir haben saugutes Wetter, was wollen wir mehr?“ Enthusiastisch eröffnete Gudrun Sestendrup vom Vorstand der Werbegemeinschaft am Samstag nach zweieinhalb Jahren eine Neuauflage des Schweinemarktes. Der bunte Mix aus Show, kulinarischen Genüssen, Informationen, Tanz, Rock und Gesängen erwies sich als Publikumsmagnet. Bereits nach der Eröffnung am Samstagmorgen füllte sich der Stadtkern zusehends.

Als um 12 Uhr der offizielle Startschuss fiel, stand auf der Bühne viel Lokalprominenz. Sämtliche politischen Fraktionen waren vertreten, die stellvertretende Bürgermeisterin Karin König war vor Ort, ebenso Vertreter des Heimatvereins, der Kaufmannschaft und der Sponsoren. Ein dickes Lob verteilte Moderatorin Sestendrup an Marion Kessens und Franz Lohaus von Steinfurt Marketing und Touristik (SMarT) für die Organisation. „Ich kann das Lob nur weitergeben“, so Kessens spontan, „es ist immer eine Gemeinschaftsarbeit.“

Schwein in verschiedenen Formen

Als erstes Highlight stand der Verzehr eines „Schweinekuchens“ auf dem Programm. Berthold Probst hatte ihn gebacken und erntete viel Applaus dafür. Der Kuchen war optisch einem Schwein nachempfunden, die „Haut“ bestand aus Marzipan, das Innenleben aus Biskuit mit Cremefüllung. Stückweise fand die Süßigkeit viele Freunde. Am Sonntag sorgte Siegfried Knüpp für den kulinarischen Höhepunkt des Tages. Er briet ein Spanferkel. „Ganz frisch, ab 12 Uhr“, kündigte er an.

Schweinemarkt in Borghorst In Borghorst fand der Scheinemarkt wieder statt. Passend zum Namen gab einen „Schweinekuchen“. Foto: Rainer Nix Der Flohmarkt zog Schnäppchenjäger an. Foto: Rainer Nix Gudrun Sestendrup (links) moderierte die Eröffnung des Schweinemarktes am Samstag. Foto: Rainer Nix Die Auswahl der Stände war außerordentlich vielfältig Foto: Rainer Nix Schweinchen garantierten am Wochenende für Unterhaltung und Spaß. Foto: Rainer Nix Die „Minis“ der Prinzentanzgarde ernteten besonders viel Applaus. Foto: Rainer Nix Das „süße Schwein“ als Kuchen war erstes Highlight des Marktes. Foto: Rainer Nix Das Publikum genoss die sommerliche Stimmung „Auf dem Schilde“. Foto: Rainer Nix Der 88-jährige Korbflechter „Josef“ zeigte sein kunstvolles Handwerk. Foto: Rainer Nix Stückweise ließen sich die Marktbesucher das „süße Kuchenschwein“ schmecken. Foto: Rainer Nix Der Flohmarkt zog Schnäppchenjäger an. Foto: Rainer Nix Martin Bußmann (links) und Ingo Davids vom Orga-Team des MGV Borghorst moderierten das Chorfestival am Sonntagnachmittag. Foto: Rainer Nix Der Evangelische Kirchenchor Burgsteinfurt gehörte zu den Gratulanten. Foto: Rainer Nix Das Chorfestival auf dem Schweinemarkt anlässlich des 150-Jährigen des MGV Borghorst gipfelte um 17 Uhr in einem „Rudelsingen“ vor der Bühne „Auf dem Schilde. Foto: Rainer Nix Der Schweinemarkt erwies sich auch nach zweieinhalb Jahren Abstinenz durch Corona als Publikumsmagnet. Foto: Rainer Nix Mehrere Autohäuser waren auf dem Schweinemarkt mit interessanten Modellen vertreten. Foto: Rainer Nix Der Schweinemarkt erwies sich auch nach zweieinhalb Jahren Abstinenz durch Corona als Publikumsmagnet. Foto: Rainer Nix Als erste Tanzdarbietung betrat das Garde-Trio der „Teenies“ aus den Reihen der Prinzengarde die Bühne. Foto: Rainer Nix Der Schweinemarkt erwies sich auch nach zweieinhalb Jahren Abstinenz durch Corona als Publikumsmagnet. Foto: Rainer Nix Auch der orientalische Touch fehlte auf dem Schweinemarkt nicht. Foto: Rainer Nix Tanzdarbietungen auf der Bühne luden immer wieder zum Schauen ein. Foto: Rainer Nix Schweinchen garantierten am Wochenende für Unterhaltung und Spaß. Foto: Rainer Nix Mit viel Schwung und Bewegung stand der Chor „Once Again“ auf der Bühne. Foto: Rainer Nix Auch der MGV Frohsinn, die Burgsteinfurter Chorsänger, gratulierte dem MGV Borghorst zum Jubiläum. Foto: Rainer Nix Das Chorfestival auf dem Schweinemarkt anlässlich des 150-Jährigen des MGV Borghorst gipfelte um 17 Uhr in einem „Rudelsingen“ vor der Bühne „Auf dem Schilde. Foto: Rainer Nix Stückweise ließen sich die Marktbesucher das „süße Kuchenschwein“ schmecken. Foto: Rainer Nix Das Publikum genoss die sommerliche Stimmung „Auf dem Schilde“. Foto: Rainer Nix Tanzdarbietungen auf der Bühne luden immer wieder zum Schauen ein. Foto: Rainer Nix Der Flohmarkt zog Schnäppchenjäger an. Foto: Rainer Nix Tanzdarbietungen auf der Bühne luden immer wieder zum Schauen ein. Foto: Rainer Nix Tanzdarbietungen auf der Bühne luden immer wieder zum Schauen ein. Foto: Rainer Nix Der 88-jährige Korbflechter „Josef“ zeigte sein kunstvolles Handwerk. Foto: Rainer Nix Die „Minis“ der Prinzentanzgarde ernteten besonders viel Applaus. Foto: Rainer Nix Gudrun Sestendrup (links) moderierte die Eröffnung des Schweinemarktes am Samstag. Foto: Rainer Nix

Es gab viel zu sehen und zu erleben, denn mehr als 50 Aussteller machten beim Schweinemarkt mit. Vereine, Verbände und Institutionen boten ihre Produkte zum Kauf an, zwei Autohäuser zeigten ihre Neuheiten, auch E-Fahrzeuge waren darunter. Die Landfrauen bedienten ihre Gäste in ihrem Café. Die Prinzen-Tanzgarde zeigte ihre teils geradezu akrobatischen Tänze auf der Bühne, es glänzten ein Garde-Trio aus den Reihen der „Teens“ und die „Minis“ mit Leckerbissen aus dem karnevalistischen Universum.

Jubiläum des MGV Borghorst 1872

Der Sonntag bot ein Event der besonderen Art: Gefeiert wurde das 150-jährige Jubiläum des Männergesangvereins Borghorst 1872. Zahlreiche Gastchöre, vom MGV Wettringen über die „Good Vibes“ und dem MC Ochtrup bis hin zum Shanty-Chor Stormvogel, dem Evangelischen Kirchenchor Steinfurt und natürlich dem MC Frohsinn Burgsteinfurt, gratulierten mit Kostproben aus ihrem Repertoire.

Kontrastprogramm war am Samstagabend der Auftritt der Coverband „Starlight Family“. Jagdhornbläser und Line-Dancing mit dem TV Borghorst und der zweitägige Flohmarkt rundeten den Markt ab. Großen Zuspruch erfuhr auch das „Schweinemarkt-Gewinnspiel“, bei dem in den Schaufenstern der Innenstadt kleine Schweinchen versteckt waren. Es winkten attraktive Gutscheine.