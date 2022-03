Viele Faktoren belasten den Markt

In der Kaffeerösterei Kater werden kleine Chargen von Kaffeebohnen in einem traditionellen, schonenden Langzeitverfahren geröstet. Die Rohkaffees werden individuell mit Hilfe eines auf ihr jeweiliges Profil zugeschnittenen Computer-Programms veredelt und können so das Maximum ihrer Aromen entfalten. Kater-Mitarbeiter Ibrahim Georgis hat das Verfahren stets im Blick.Seine ausgewählten Rohstoffe bezieht Dieter Kater (l.) aus verschiedenen Ländern. Mit Samer Loutfi prüft er die Qualität den Einkaufs.

Foto: Drunkenmölle