Viele Ideen und eine Notwendigkeit

Das LEADER-Projekt Steinfurter Land fördert den Tourismus in der Region. Die Verantwortlichen zogen jetzt eine Bilanz zur abgeschlossenen Förderphase. Sie blickten auch voraus auf die kommenden fünf Jahre. Es wurde deutlich, dass an einer Stelle der Schuh ganz besonders drückt.

Die Naherholung erfährt einen neuen Stellenwert. Das sagte Bürgermeisterin Christa Lenderich bei der Begrüßung der Beteiligten und Verantwortlichen des Leader-Projekts Steinfurter Land Tourismus in der Villa Winkel am Montagmorgen. Dieses Projekt und auch die Coronapandemie seien dafür verantwortlich, dass die Einwohner des Kreises Steinfurt ihre Freizeit in der Region verbringen. Aber auch für Touristen sei diese in den vergangenen Jahren immer attraktiver geworden, führten die Anwesenden aus. Die Verantwortlichen blickten auf das Erreichte zurück und richteten das Augenmerk auf anstehende Projekte.