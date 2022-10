Voigt übernimmt Geschäftsführung

Im Verlauf der Jahreshauptversammlung der Segelsportgemeinschaft (SSG) Stormvogel haben Vorstandsmitglieder um ihren Vorsitzenden Peter Roberts, Ausbilder, Kursleiter und Trainer, Jugend- und Regattawarte sowie die Verantwortlichen für Vereinsanlage und Boote einen umfassenden Rückblick auf die zurückliegenden Aktivitäten gegeben, die aktuelle Entwicklung des Vereins beschrieben und über die in der kommenden Segelsaison geplanten Maßnahmen und Veranstaltungen informiert.

Segelkurse

Mit der Fertigstellung des Spielplatzes, mit Segelkursen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene und mit einem gut besuchten Sommerfest sei es gelungen, wieder junge Familien für das Vereinsleben zu gewinnen. Die Mitgliederzahl von 148 Personen konnte gehalten werden.

Am Wandersegeln auf den Friesischen Seen in Nordholland haben 23 Mitglieder auf acht Schiffen teilgenommen. Auch die traditionellen Ostseetörns rund um Rügen und in die Dänische Südsee hätten großen Anklang gefunden. Für Senioren hat ein Hausboot-Törn auf der Müritz stattgefunden. Mit befreundeten Segelvereinen wurden auf verschiedenen Seen des Münsterlandes Regatten und Schulungen durchgeführt, bilanzierte die Vereinsführung. Auch 2023 sollen wieder Opti- und ein Sportboot-Praxiskurse angeboten werden.

Segeltörn

Ein Highlight wird nach Ansicht der SSG-Verantwortlichen in den Sommerferien des kommenden Jahres der Jugend-Segeltörn auf dem Ijsselmeer sein. Fünf Schiffe für 45 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind bereits gebucht.

Die Pflege und Instandhaltung der Vereinsanlage habe nur mit hohem Arbeitseinsatz bewältigt werden können. Eine stärkere Beteiligung der Mitglieder sei in Zukunft unerlässlich. Mit der notwendigen Renovierung der Seeterrasse ist bereits begonnen worden. Die Erneuerung der Dacheindeckung musste aus Kostengründen verschoben werden.

Kassenlage

Die Kassenlage des Vereins, so führte Christian Gräfe aus, ist ausgeglichen. Ein- und Ausgaben würden sich Dank der Mitgliedsbeiträge und Spenden verschiedener Institutionen die Waage halten. Die SSG Stormvogel könne stolz darauf sein, dass die Mitgliedsbeiträge seit fast 20 Jahren nicht erhöht worden sind, um so auch weniger betuchten Bürgern die Teilnahme am Segelsport zu ermöglichen.

Nach den Berichten des Kassierers und der Kassenprüfer ist dem Vorstand einstimmig Entlastung erteilt worden. Neuer Kassenprüfer wurde Ralf Jülicher.

Da die bisherige Geschäftsführerin ihr Amt aus persönlichen Gründen zur Verfügung gestellt hat, ist Gundolf Voigt einstimmig zum neuen Geschäftsführer gewählt. Peter Roberts wünschte ihm einen guten Start und dankte Maceba Quindt für ihre zweijährige Tätigkeit.

Bootswart

Neuer Bootswart wurde Andreas Großmann, die Opti-Ausbildung übernimmt der Jugendvorsitzende Moritz Beermann. Der Vorsitzende und alle übrigen Funktionsträger sind wiedergewählt worden. Peter Roberts dankte dem ausscheidenden Fredo van der Helm für seine langjährige Tätigkeit als Bootswart.

Für 15-jährige Mitgliedschaft in der SSG sind acht und für eine 25-jährige Vereinszugehörigkeit zwei Mitglieder geehrt worden. Für seine 25-jährige Vorstandsarbeit hat die Versammlung Reinhard Feld zum Ehrenmitglied ernannt.