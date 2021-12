Volbeat beliebter als Weihnachtslieder

Traditionell werden die Charts zu dieser Zeit auch hauptsächlich von stimmungsvoller Weihnachtsmusik dominiert. Nicht jetzt: Die neue Scheibe „Servant of the mind“ von Volbeat legte einen Kickstart hin und landete sofort auf Platz eins.

Volbeat führen die Albumcharts in Deutschland an.

Weihnachten steht vor der Tür, lediglich eine Woche noch, dann ist bei uns Heiligabend. Traditionell werden die Charts zu dieser Zeit auch hauptsächlich von stimmungsvoller Weihnachtsmusik dominiert. Nicht selten tauchen an der Spitze der Albumcharts die Weihnachtsalben von Helene Fischer oder Michael Bublé auf, doch in diesem Jahr überraschen die Billboards. Denn diese werden momentan angeführt von Volbeat.

Die neue Scheibe „Servant of the mind“ legte einen Kickstart hin und landete sofort auf Platz eins. Damit ist es das vierte Nummer-Eins-Album der dänischen Rockband. So verdrängen sie ABBA von der Spitze, Roland Kaisers Weihnachtsalbum liegt auch nur noch auf Platz fünf. Selbst wenn die Band keine kommerziell so erfolgreichen Lieder in den letzten Jahren produziert hat wie beispielsweise „Fallen“, scheint die Nachfrage nach neuer Musik von Volbeat immer noch sehr groß zu sein. Mal sehen, ob sie sich bis Heiligabend auch an der Spitze halten kann, oder ob die Band doch von festlichen Klängen verdrängt wird.

Festlich aber in einer anderen Art und Weise wird es auch wohl für Till Lindemann, dem Sänger von Rammstein. Dieser feiert nämlich seinen 58. Geburtstag Anfang Januar. Keine große Sache solle man meinen, doch eine einfache Party reicht ihm wohl nicht. Am 4. Januar steigt in Dubai seine Geburtstagssause, in welcher er sich und seine Musik in Form eines großen Konzerts feiert. Strenge Sicherheitsauflagen einbegriffen. Das Konzert ist ab 16 Jahren, eine vollständige Impfung beziehungsweise ein frischer PCR-Test ist notwendig, außerdem wird während des Konzerts eine Maskenpflicht herrschen.

Wer also am 4. Januar noch nichts vorhat und einen Trip nach Dubai plant, kann für umgerechnet ungefähr 100 Euro Teil dieser speziellen Geburtstagsfeier sein.

Max Roll