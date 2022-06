Vom Glück und Feuer im Herzen

Glück ist ein Zustand, nach dem jeder strebt. Genau darum ist es am Samstag beim Besuch der Märchenerzählerin Sigrun Schwarz und der Harfinistin Eva Bäuerle-Gölz im Huck-Beifang-Haus gegangen. Das Duo gastierte bereits zum 15. Mal beim Kunstverein Steinfurt, jedes Mal vor vollem Haus.

Der Einstieg in das Thema fiel nicht schwer. Prädestiniert war die Geschichte vom „Hans im Glück“, die sich bei genauerem Zuhören als ausgesprochen tiefsinnig erweist. Aufgeschrieben haben sie die Gebrüder Grimm und zumindest in früheren Zeiten kannte das Märchen jedes Kind. „Es geht darum, wirklich mal darüber nachzudenken, ob das, was einem so wertvoll erscheint, wirklich noch das ist, was man braucht“, erläuterte Schwarz. Der gute Hans scheint auf den ersten Blick ein großer Narr zu sein. Einen riesigen Klumpen Gold, Lohn für langjährige Dienste, tauscht er gegen ein Pferd. Das scheint ihm in diesem Moment deutlich mehr Wert zu sein, obschon das materiell betrachtet nicht stimmen kann. Das Pferd weicht schließlich einer Kuh, die Kuh einem Schwein und so weiter. Bei jedem Tausch bekommt Hans einen geringeren Gegenwert, ist aber gleichzeitig immer mehr begeistert. „Er tauscht eben gegen das, was er für seinen nächsten Lebensabschnitt braucht“, so die Erzählerin. Das Wichtigste: Hans ist zufrieden dabei. Wer schafft das schon, etwas abzugeben, mit weniger zufrieden und dennoch überzeugt glücklich zu sein?

Zauberhafte, sphärische Klänge zupfte Bäuerle-Gölz auf ihrer Harfe. Sie entführte akustisch in die Welt der Sagen und Geschichten. Eine perfekte Ergänzung zu den Erzählungen von Sigrun Schwarz.

Ein weiteres Märchen birgt ebenfalls große Lebensweisheit. Eine Bäuerin aus Weißrussland soll es berichtet haben. Feuer im Herzen und Verstand im Kopf lassen die Menschen erfassen, wie es auf der Welt wirklich zugeht. Beides muss zusammenkommen, sonst funktioniert es nicht. Das erfährt ein junger Mann, der das Schloss der Sonne besucht, um von dem Zentralgestirn persönlich alles zu erfahren, was es an Wissen gibt. Die Antwort ist knapp und gefällt ihm nicht: „Wenn du alles weißt, wirst du sterben“. Da entscheidet er sich für ein Leben mit seinem „Sternenmädchen“, denn letztlich zählt nur die Liebe.

Es war ein kurzweiliger Abend voller Denkanstöße, verpackt in fantasievolle Märchen, die auch Erwachsene begeistern.